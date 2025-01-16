В Московской области выявили 75 случаев незаконной перевозки строительного мусора

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Легальная перевозка строительных отходов, грунта и материалов после сноса зданий возможна только при наличии специального разрешения на территории Московской области. Пренебрежение оформлением необходимых документов может повлечь финансовые потери — водителю грозит штраф по упрощённой схеме, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За последнюю неделю этого года в Московской области было обнаружено 75 случаев нелегальной перевозки строительного мусора. Система видеонаблюдения работает круглосуточно, и штрафы для недобросовестных водителей начисляются автоматически.
В ведомстве отметили, что главная цель — побудить перевозчиков оформлять документы официально и предотвращать образование несанкционированных свалок.
Большее количество нарушений зарегистрированы в следующих городских округах:
- Одинцовский;
- Наро-Фоминский;
- Раменский.
В Подмосковье перед Новым годом незаконно срубили 27 хвойных деревьев
Российским водителям напомнили о необходимости воздержаться от алкоголя после ДТП
Выяснилось, что штрафы за нарушение ПДД вырастут в 2025 году: что изменится?
Дайана Хусинова