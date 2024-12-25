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Выяснилось, что штрафы за нарушение ПДД вырастут в 2025 году: что изменится?

Юрист Адамс: с 1 января 2025 года штраф за превышение скорости вырастет до 750 рублей
Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые меры ужесточения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч рублей.
О деталях и причинах для новых мер сообщил РИА Новости юрист Давид Адамс, генеральный директор профессиональной юридической группы АИД.

Принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации изменения направлены на снижение числа аварий и укрепление дисциплины на дорогах. По словам Адамса, повышение штрафов должно не только стимулировать водителей к более осторожному поведению, но и повысить общественное осуждение таких нарушений, как вождение в нетрезвом состоянии.



«Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины», — пояснил юрист.
Одной из новинок станет изменение порядка оплаты штрафов. Теперь в течение 30 дней можно будет уплатить 75% от суммы, вместо прежних 50% за 20 дней. При этом льготный период увеличен, чтобы дать нарушителям больше времени.

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Штрафы также станут важным источником доходов для региональных бюджетов, поскольку 75% собранных средств будут оставаться в регионах. Это поможет улучшить дорожную инфраструктуру и безопасность.

Однако, как отметил Адамс, ужесточение штрафов — не универсальное решение. Для повышения их эффективности требуется четкий контроль со стороны инспекторов, надежная работа камер фиксации и возможность обжалования решений.

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Кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре назвали сатанинским ритуалом
Гриценко: кулинарное шоу в Киево-Печерской Лавре — жертвоприношение сатане
25 декабря 2024, 04:42

Фото: iStock/ardasavasciogullari

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры, которое можно считать «жертвой сатане». Заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко выразил свое возмущение по поводу события.
Проведение развлекательного мероприятия в святая святых, где раньше совершались важные христианские обряды, демонстрирует преднамеренное отступление от веры. По мнению Гриценко такое поведение является оскорбительным.

«Это своего рода такая жертва сатане. Посмотрите, вот мы в святая святых, там, где совершалось великое таинство Евхаристии, где жертва приносилась Богу, Господу нашего Иисуса Христа, да, бескровная жертва. Вот сегодня здесь просто вот мы пьем, едим, веселимся, чтобы показать, вот мы здесь все делаем, а нас Бог не наказывает», — объяснил свою позицию РИА Новости Гриценко.
Он также сравнил организаторов и участников шоу с сыновьями Иуды, обвиняя их в предательстве религиозных традиций. С его точки зрения, такое поведение демонстрирует насмешку над святым местом и отсутствием страха перед Божьим судом.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре 15 декабря.

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#украина
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Стало известно об исках пассажиров «Азимута» ​против пилотов после ЧП в Анталье
Oda TV: шесть пассажиров «Азимута» после ЧП в Анталье подали иск против пилотов
25 декабря 2024, 03:59

Фото: iStock/Dushlik

Шесть пассажиров подали иск против экипажа самолета Superjet российской авиакомпании «Азимут». Пилоты обвиняются в намеренном создании аварийной ситуации для получения страховки, сообщает турецкий телеканал Oda TV.
Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи — Анталья, оказался в центре скандала после жесткой посадки и последующего возгорания фюзеляжа в аэропорту Антальи 24 ноября.

Истцы утверждают, что у лайнера якобы истекал срок страхового полиса, а авиакомпания находилась в сложной финансовой ситуации. Кроме того, пассажиры требуют раскрытия данных черного ящика, технической документации и проведения масштабного расследования.

«Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера «Азимута» подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар», — передает Oda TV.
По словам адвоката истцов Джандаша Гюрола, пилоты могли нарушить статью 101 закона Турции о гражданской авиации, согласно которой капитан несет ответственность за безопасность полета.

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Также канал Oda TV уверен, что лайнеру «грозил пожар» еще за полтора месяца до аварии в Анталье. Самолет якобы уже терпел крушение во время одной из прошлых посадок, но все равно продолжил полеты. Однако конкретные детали и даты заявленных ЧП канал не уточнил.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, оценивая ущерб в 1 миллион рублей. В авиакомпании «Азимут» причину жесткой посадки объяснили сдвигом ветра.

Проверки Ространснадзора после инцидента выявили пять предписаний, которые должны быть устранены к концу февраля 2025 года.

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В Минпромторге рассказали про первые товары «российской полки»
Алиханов: формирование «российской полки» начнется с бытовой химии и косметики
25 декабря 2024, 00:27

Фото: iStock/Vladdeep

В российских магазинах появятся специальные «российские полки» для товаров отечественного производства, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Инициатива начнётся с размещения бытовой химии и повседневной косметики, которые считаются одними из ведущих отраслей в сегменте потребительских товаров.
«Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах», — заявил Алиханов в интервью РИА Новости.
По словам министра, цель проекта — предоставить отечественным производителям маркетинговые преференции, чтобы повысить их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными брендами. В перечень товаров будут включены только те группы, где уже есть конкурентоспособные российские аналоги.

В будущем планируется расширить ассортимент «российских полок» и на другие товарные группы, в зависимости от готовности отечественных производителей.

Законопроект сейчас обсуждается с профильными ведомствами и направлен на поддержку наукоемких отраслей, которые способствуют развитию смежных направлений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обсудили развитие производства детских товаров в России. В ходе заседания Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ участники обменялись опытом, лучшими практиками и идеями по развитию производства детских товаров.

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#законопроект
#интервью
#рф
#минпромторг
#россия
#товары
#косметика
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Бастрыкин поручил проверить сведения о рейдерском захвате жилья москвичей
Бастрыкин приказал СК проверить сообщения о рейдерах, отнимающих у москвичей квартиры
25 декабря 2024, 00:14

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову устроить проверку после сообщений рейдерах, которые за долги отнимают квартиры у москвичей. Эту информацию передает СК в Telegram-канале «Следком».
Отмечается, что в эфире «Вести» на телеканале «Россия 1» выпустили сюжет, который утверждает, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров. Те отбирают у граждан квартиры за долги и реализуют их через торги.

Бастрыкин поручил провести тщательную проверку ситуации и представить подробный доклад.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заключает сообщение.
Ранее сообщалось, что Председатель Следственного комитета РФ также поручил кубанским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточности принимаемых мер по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье в районе Анапы.

Также известно, что в Средиземном море у берегов Испании и Алжира произошло крушение российского торгового судна Ursa Major. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

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#россия
#квартиры
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#контроль
#telegram
#ск
#бастрыкин
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В Подмосковье за год более 50 тыс. раз предупредили о лесных пожарах
24 декабря 2024, 23:03

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье с начала года вышло свыше 50 тыс. информационных сообщений по противопожарной тематике. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Мы постоянно информируем население об опасности лесных пожаров. Информация распространяется через СМИ и соцсети. Так, с начала 2024 года по этой теме вышло более 50 тыс. информационных сообщений и публикаций. Свыше 2,1 тыс. эксклюзивных сюжетов показали федеральные и региональные телеканалы. На радио прозвучало 4,9 тыс. эфиров», – уточнил председатель ведомства Евгений Агулов.
В подмосковном Комлесхозе добавили, что на бортах общественного транспорта было установлено 100 билбордов и 50 – вдоль вылетных магистралей. В автобусах разместили 500 листовок на противопожарную тематику.

Жители Подмосковья весь год получали адресные рассылки на электронную почту через систему «Добродел». В течение пожароопасного сезона с апреля по ноябрь на въездах в лес установили почти 500 аншлагов и без малого 300 шлагбаумов.

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#лес
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#евгений агулов
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Москве актёра Косырева госпитализировали перед спектаклем
24 декабря 2024, 22:38

Фото: iStock/ maxim4e4ek

В Москве актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем «Утиная охота», который прошёл без его участия, передали РИА Новости в пресс-службе театра.
Накануне телеканал РЕН ТВ проинформировал, что Евгения Косырева госпитализировали в реанимацию из театра.

«Евгений приехал на спектакль «Утиная охота», плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали», — обратила внимание собеседница агентства, не рассказав о причине госпитализации.

В пресс-службе Театра Вахтангова подчеркнули, что постановка состоялась, но без участия актёра. Роль Кушака, которую планировал играть Евгений Косырев, исполнил Аскар Галимов.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову с подозрением на сотрясение мозга. Вечером 21 декабря 13-летняя школьница играла с одноклассниками в снежки, один из которых попал в голову девочки.

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#спектакль
#госпитализация
#актёр
#театр
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На ЦКАД запустили ещё одну многофункциональную зону
24 декабря 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На ЦКАД в Подольске начала работу ещё одна многофункциональная зона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«ЦКАД – важная дорога не только для всей Московской агломерации, но и для развития международных транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг». На днях там открыли участок в обход деревни Малые Вязёмы, а сегодня запустили еще одну МФЗ в Подольске», – говорится в сообщении.
На территории установили современную автозаправочную станцию, здание с торговым залом и кафе. Потоки легковых и грузовых автомобилей разделили, создали инфраструктуру для автобусов и удобную зону для пешеходов. Весной ещё откроют детскую и спортивную площадки.
«Важно, чтобы на трассах не просто появлялись заправки с кофейным аппаратом, но и были продуманы все услуги, которые могут понадобиться в пути разным людям – как водителю фуры, который едет из другого региона тысячи километров, так и семье с детьми, едущей на дачу», – отметили в ведомстве.
Там пообещали, что будут открывать такие многофункциональные зоны и в других местах.

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#московская область
#цкад
#автомобили
#автомобилисты
#безопасность
#минтранс мо
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В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за травму на льду
24 декабря 2024, 22:21

Фото: iStock/Dima Berlin

Для получения компенсации за травму, полученную из-за гололедицы, нужно, в первую очередь, получить медицинскую справку, в которой будет отражен ущерб здоровью, а также запечатлеть на фото или видео само место происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. Претензию, как отмечается, нужно отправлять в управляющую компанию, к частному бизнесу или в местную администрацию — в зависимости от того, кому принадлежит территория.
«После получения необходимых документов обратитесь с претензией к тому, кто отвечает за участок, где произошло падение и была получена травма. Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, необходимо обратиться в суд», — поделились эксперты в беседе с RT.
Тем временем в Кемеровской области властям пришлось продлить так называемый режим черного неба, ограничивающий массовые мероприятия на открытом воздухе. Как сообщает «Сiбдепо», к такому решению администрация Новокузнецка пришла из-за серьезного понижения температуры, отсутствием осадков, а также образованием температурной инверсии, что в результате задерживает смог над городом.
«В числе мер по снижения вредного воздействия смога — выезд за город, отказ от проветривания помещений, отказ от прогулок и занятий на свежем воздухе», — отмечает издание.
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Ясновидящая раскрыла, почему Козерогов называют самым сложным знаком зодиака
24 декабря 2024, 22:15

Фото: iStock/rawintanpin

Часто Козерогов называют самым сложным знаком зодиака за их равнодушие, собранность и замкнутость, однако большинство представлений о них — миф. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, те, кто смогут понять Козерогов, увидят за внешней суровостью настоящую глубину и преданность, так как их внешнее хладнокровие — это не отсутствие чувств, а способ защитить себя и близких от лишнего драматизма.
«Многие считают Козерогов холодными и отстраненными, но это лишь миф, вызванный их сдержанностью в проявлении эмоций. На самом деле Козероги умеют сопереживать и глубоко чувствовать, но выражают это через конкретные действия, а не на словах», — отмечает издание.
Вместе с тем эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова рассказала, как встретить год Деревянной Змеи. В разговоре с «Москвой 24» эзотерик отметила, что Новый год нужно встречать максимально активно — так, чтобы он запомнился надолго, так как символ года является представителем огненной стихии, которая связана с яркостью, эмоциями и бурными впечатлениями.
«В Новый год не стоит сидеть дома перед телевизором. Лучше поехать куда-то или пойти в гости, устроить вечеринку с друзьями, отправиться кататься на лыжах, коньках или вовсе попробовать позаниматься чем-то совершенно новым», — поделилась астролог.
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