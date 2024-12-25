Выяснилось, что штрафы за нарушение ПДД вырастут в 2025 году: что изменится?

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С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые меры ужесточения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч рублей.
О деталях и причинах для новых мер сообщил РИА Новости юрист Давид Адамс, генеральный директор профессиональной юридической группы АИД.
Принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации изменения направлены на снижение числа аварий и укрепление дисциплины на дорогах. По словам Адамса, повышение штрафов должно не только стимулировать водителей к более осторожному поведению, но и повысить общественное осуждение таких нарушений, как вождение в нетрезвом состоянии.
Штрафы также станут важным источником доходов для региональных бюджетов, поскольку 75% собранных средств будут оставаться в регионах. Это поможет улучшить дорожную инфраструктуру и безопасность.
Однако, как отметил Адамс, ужесточение штрафов — не универсальное решение. Для повышения их эффективности требуется четкий контроль со стороны инспекторов, надежная работа камер фиксации и возможность обжалования решений.
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Принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации изменения направлены на снижение числа аварий и укрепление дисциплины на дорогах. По словам Адамса, повышение штрафов должно не только стимулировать водителей к более осторожному поведению, но и повысить общественное осуждение таких нарушений, как вождение в нетрезвом состоянии.
«Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины», — пояснил юрист.Одной из новинок станет изменение порядка оплаты штрафов. Теперь в течение 30 дней можно будет уплатить 75% от суммы, вместо прежних 50% за 20 дней. При этом льготный период увеличен, чтобы дать нарушителям больше времени.
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Штрафы также станут важным источником доходов для региональных бюджетов, поскольку 75% собранных средств будут оставаться в регионах. Это поможет улучшить дорожную инфраструктуру и безопасность.
Однако, как отметил Адамс, ужесточение штрафов — не универсальное решение. Для повышения их эффективности требуется четкий контроль со стороны инспекторов, надежная работа камер фиксации и возможность обжалования решений.
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Мария Моисеева