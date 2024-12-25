Выяснилось, что штрафы за нарушение ПДД вырастут в 2025 году: что изменится?

Для получения компенсации за травму, полученную из-за гололедицы, нужно, в первую очередь, получить медицинскую справку, в которой будет отражен ущерб здоровью, а также запечатлеть на фото или видео само место происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. Претензию, как отмечается, нужно отправлять в управляющую компанию, к частному бизнесу или в местную администрацию — в зависимости от того, кому принадлежит территория.