В Подмосковье наградили более 90 специалистов лесного хозяйства

Фото: пресс-служба Комлехоза МО
Награждение лучших специалистов лесного хозяйства Московской области состоялось в регионе, мероприятие провели в преддверии Дня работников леса, награды получили 96 человек, сообщает пресс-служба подмосковного Комлесхоза.
«Мы многого достигли и движемся вперёд: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и ведём плодотворную и слаженную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня мы чествуем лучших из лучших», — сказал председатель Комлесхоза области Евгений Агулов.В ходе мероприятия 96 сотрудников областного Комитета лесного хозяйства, Центрлесхоза и Мособллеса получили награды от Московской области, ЦФО, Федерального агентства лесного хозяйства, профсоюза и пр.
День работников лесного хозяйства отмечается в третье воскресенье сентября в текущем году праздник приходится на 15 число.
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Лев Каштанов