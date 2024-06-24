В Подмосковье за неделю оптимизировали работу шести светофоров

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Режим работы шести светофоров скорректировали в Московской области на минувшей неделе для увеличения пропускной способности дорог и ликвидации заторов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В частности, в Люберцах за счёт изменения режима работы светофоров было увеличено время проезда по Октябрьскому проспекту. Оптимизацию провели на двух перекрёстках — пересечении с улицей Калинина и Парковой улицей», — говорится в сообщении.В Домодедове скорректировали работу светофора на пересечении проспекта 1-го Мая и обхода посёлка Авиационный, благодаря чему было увеличено время выезда с проспекта. В Подольске было увеличено время для перехода пешеходов через Индустриальную улицу и время проезда по Большой Серпуховской.
В Пушкине поменяли режим работы светофора рядом с остановкой «Набережная», что увеличило время выезда на Старое Ярославское шоссе, а в Серпухове скорректировали светофор, регулирующий выезд на Старое Ярославское шоссе с трассы А-108.
Работы по оптимизации светофоров в регионе продолжаются.
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Лев Каштанов