В Московской области возводится клубный квартал «G3 Театральный»

В Раменском районе Московской области осуществляется проект комплексного развития территории, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В доме № 1 начался монтаж вентилируемого фасада, продолжается утепление наружных стен, на лестничных клетках устанавливаются алюминиевые витражи, возводятся внутренние стены квартир. Специалисты завершают прокладку внешних коммуникаций: водопровода, канализации, ливневой канализации, газопровода, электросети, телефонной сети и телевизионного кабеля, а также пусконаладку лифтов, систем отопления и водоснабжения.
Кроме того, завершается прокладка силовых и слаботочных кабелей. Также прокладывается кабель уличного освещения, устанавливаются фонари.
Благоустройство территории продолжается: во дворе уложена брусчатка, обустраивается парковка, создаётся основание для тротуаров и строится амфитеатр.
В доме № 2 завершается гидроизоляция цокольного этажа, обратная засыпка цоколя, возведение стен и перекрытий четвёртого этажа, прокладка наружного газопровода.
На территории квартала появятся детский сад на 65 мест, спортивные площадки, кафе и магазины. Во дворе будут зоны отдыха, лесные гостиные и игровые площадки.
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Кроме того, завершается прокладка силовых и слаботочных кабелей. Также прокладывается кабель уличного освещения, устанавливаются фонари.
Благоустройство территории продолжается: во дворе уложена брусчатка, обустраивается парковка, создаётся основание для тротуаров и строится амфитеатр.
В доме № 2 завершается гидроизоляция цокольного этажа, обратная засыпка цоколя, возведение стен и перекрытий четвёртого этажа, прокладка наружного газопровода.
На территории квартала появятся детский сад на 65 мест, спортивные площадки, кафе и магазины. Во дворе будут зоны отдыха, лесные гостиные и игровые площадки.
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Дайана Хусинова