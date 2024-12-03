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В Московской области возводится клубный квартал «G3 Театральный»

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В Раменском районе Московской области осуществляется проект комплексного развития территории, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В доме № 1 начался монтаж вентилируемого фасада, продолжается утепление наружных стен, на лестничных клетках устанавливаются алюминиевые витражи, возводятся внутренние стены квартир. Специалисты завершают прокладку внешних коммуникаций: водопровода, канализации, ливневой канализации, газопровода, электросети, телефонной сети и телевизионного кабеля, а также пусконаладку лифтов, систем отопления и водоснабжения.

Кроме того, завершается прокладка силовых и слаботочных кабелей. Также прокладывается кабель уличного освещения, устанавливаются фонари.



Благоустройство территории продолжается: во дворе уложена брусчатка, обустраивается парковка, создаётся основание для тротуаров и строится амфитеатр.

В доме № 2 завершается гидроизоляция цокольного этажа, обратная засыпка цоколя, возведение стен и перекрытий четвёртого этажа, прокладка наружного газопровода.

На территории квартала появятся детский сад на 65 мест, спортивные площадки, кафе и магазины. Во дворе будут зоны отдыха, лесные гостиные и игровые площадки.

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Загруженность дорог Московской области утром 3 декабря составила шесть баллов
03 декабря 2024, 09:44

Утром 3 декабря на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 6 баллов. Согласно информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано 927 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего показателя за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением возникают в направлении Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность из-за гололедицы, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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Жители Подмосковья оформили за неделю около 8,5 тыс. соцкарт
03 декабря 2024, 09:36

Фото: istockphoto.com/Chagin

Онлайн-услугой ««Социальная карта жителя Московской области», размещённой на подмосковном госпортале, на прошлой неделе воспользовались около восьми с половиной тысяч раз, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга находится в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для оформления социальной карты пользователь должен авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму-заказ. Готовую карту можно будет получить в МФЦ, выбранном при заполнении формы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если соцкарту заказывают для ребёнка, «умный сервис», которым оборудована услуга, автоматически проверит данные и выведет список детей, на которых можно провести оформление.

Всего с начала текущего года онлайн-услугой по оформлению соцкарты воспользовались около 450 тысяч жителей Московской области.

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В Московской области продолжается строительство ЖК «Публицист»
03 декабря 2024, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Пушкинском районе Московской области реализуется проект комплексного развития территорий, в рамках которого строится жилой комплекс «Публицист». Рабочие приступили к строительству монолитного каркаса корпуса № 10 и начали фундаментные работы в корпусе № 12, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Строительство каркаса корпуса № 11 завершено на 40 %, работы ведутся по секциям. В секциях 6–11 монолитные работы проводятся на уровнях с 7 по 10 этаж, в секциях 1–5 осуществляется монтаж вертикальных конструкций подземного этажа. В корпусе № 10 завершено бетонирование фундаментной плиты здания, и строители приступили к бетонированию вертикальных конструкций цокольного этажа. В корпусе № 12 завершён процесс устройства свайного поля и начались работы по устройству фундаментной плиты здания.

Кроме того, произведено бетонирование двух фундаментов для установки башенных кранов.

Все строительные работы на объекте ведутся согласно графику. На строительной площадке задействовано более 150 специалистов и более 20 единиц техники, включая шесть подъёмных кранов.

Жилой комплекс «Публицист» состоит из четырёх этапов строительства. В настоящее время возводятся три многоквартирных дома переменной этажности от девяти до пятнадцати этажей.

Вместе с жилыми домами будут строиться объекты социальной и инженерной инфраструктуры. В микрорайоне появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, поликлиника, пункты скорой помощи, полиции и многофункциональный центр.

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В Америке раскрыли происхождение коронавируса
Конгресс США: коронавирус возник в лаборатории, Китай виноват в его распространении
03 декабря 2024, 05:33

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования пришли к выводу, что COVID-19, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
Согласно докладу подкомитета по коронавирусу палаты представителей, о котором сообщает РИА Новости, вирус, вероятно, возник в Уханьском институте вирусологии (WIV). Институт, по мнению законодателей, имеет историю исследований с недостаточным уровнем биологической безопасности.

В докладе приводятся аргументы в пользу лабораторной версии, включая биологические характеристики вируса, которые, как утверждается, не встречались в природе. Также отмечено, что первые случаи заболевания были зафиксированы осенью 2019 года среди сотрудников WIV, за несколько месяцев до вспышки на рынке диких животных в Ухане.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань», — говорится в документах.
В то же время американские и европейские ученые в статье, опубликованной в журнале Cell, утверждают, что первоисточником вируса стал рынок морепродуктов в Ухане, где незаконно продавались млекопитающие, способные переносить коронавирус, включая енотовидных собак и бамбуковых крыс. На западной части этого рынка зафиксировали первые случаи заражения.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить. Подробности о вирусах, которые «бродят» по России, читайте в нашем материале.

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#расследование
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Мошенники запугивают налогами: как не попасть в их ловушку
Юрист Хаминский рассказал о новых схемах обмана с фальшивыми QR-кодами
03 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/NanoStockk

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками силовых или надзорных органов, используют угрозы и хитрые уловки, чтобы выманить деньги у граждан. Налоговый юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости о новых схемах обмана, которые активно применяются злоумышленниками.


Схема мошенничества: запугивание, фальшивые QR-коды

Мошенники начинают с заявления о якобы незадекларированных доходах и угроз конфискации средств в доход государства. Жертве предлагают перейти на «защищенный» канал связи через мессенджеры, где звонящий демонстрирует символику Федеральной налоговой службы или портала Госуслуг.

Далее жертву просят перевести деньги на специальный счет с использованием QR-кода или подложного курьера с фальшивыми доверенностями. После того как деньги переведены мошенники обещают вернуть средства в течение нескольких дней, чтобы успокоить жертву и успеть снять наличные.

Как отличить мошенника от настоящего сотрудника налоговой

Александр Хаминский напомнил, что налоговые органы не связываются с гражданами через телефонные звонки или мессенджеры. Общение происходит через личный кабинет налогоплательщика или по вызову в инспекцию. Если предлагаются другие способы контакта, это явный признак мошенничества.

Ранее «Радио 1» сообщало, что полицейские задержали в подмосковном Королёве 20-летнего уроженца Забайкальского края по подозрению в участии в серии мошенничеств. Пресс-служба ГУ МВД по МО также выложила видео.

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#мошенничество
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Сервис по поиску работы прогнозирует рост вакансий для курьеров в 2025 году
SuperJob: зарплаты курьеров растут быстрее, чем зарплаты программистов
03 декабря 2024, 03:49

Фото: iStock/nirat

Сфера доставки в России переживает бурный рост: зарплаты курьеров стремительно увеличиваются, а спрос на специалистов продолжает расти. Анализ исследования сервиса по поиску работы SuperJob показывает, что в 2025 году тренд сохранится, а число вакансий для курьеров продолжит увеличиваться.

Зарплаты курьеров растут быстрее, чем в IT

В Москве зарплата пеших курьеров за последние четыре года увеличилась на 100%, что значительно опережает рост доходов программистов, где динамика составила 77%. Прирост в зарплатах курьеров связан не только с ростом популярности доставки, но и с режимом самозанятости, который позволяет службам экономить на налогах, перенаправляя средства на оплату труда.

Средняя зарплата пешего курьера в Москве за год выросла на 14%, достигнув 80 тысяч рублей, а максимальный доход может достигать 140 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средние зарплаты составляют 65 тысяч рублей, увеличившись за год на 14%.

Популярность курьерской работы и кадровый дефицит

На фоне активного развития e-commerce количество вакансий в службах доставки выросло на 12% за год, а число резюме увеличилось на 7%. В условиях кадрового голода службы доставки адаптировались, упрощая процессы найма и обучения. Сегодня курьером может стать практически любой желающий, включая несовершеннолетних, студентов и пенсионеров.

Прогнозы на 2025 год

Согласно данным SuperJob, в следующем году число вакансий для курьеров продолжит расти, ожидаемый прирост составит 10–15%. Спрос на курьеров останется стабильно высоким из-за расширения e-commerce и проникновения доставки в регионы.


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Россиянам сообщили об изменениях в правилах индексации пенсий в 2025 году
Экономист Ногайлиева: пенсионеров в 2025 году ждут две масштабные индексации
03 декабря 2024, 03:46

Фото: iStock/Inside Creative House

В 2025 году в России пенсионеров ожидают две крупные индексации.
Доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева разъяснила в разговоре с агенством «Прайм», кто и с какого момента может на них рассчитывать.

С 1 января страховые пенсии, начисляемые на основе трудового стажа, будут увеличены на 7,3% в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению возрастут на рекордные 14,75%. Эти выплаты предназначены для граждан, не накопивших страховой стаж, инвалидов, а также тех, кто потерял кормильца, и других категорий.

Кроме того, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года для сокращения дефицита бюджета. В качестве базы для расчета будут учитываться все пропущенные индексации с момента последнего повышения.

Сама прибавка для работающих пенсионеров будет начисляться постепенно. Например, в 2025 году — с учетом текущей индексации, в 2026 году — с учетом уже двух лет повышения, и так далее. Однако полную сумму пропущенных индексаций за 2016–2024 годы пенсионеры смогут получить только после завершения трудовой деятельности.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Из-за этого размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также президент РФ подписал указ об увеличении с 2025 года материнского капитала на первого ребенка до 676 тыс. руб. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

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#пенсионеры
#пенсии
#права
#выплаты
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«Деньги есть, но вы учитесь»: Путин связал сессию Конгресса с известной фразой Медведева
Путин шуточно вспомнил Медведева в ответ на фразу «деньги есть, но вы учитесь»
03 декабря 2024, 02:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, которая состоится 2 декабря.
Об этом он упомянул, услышав название одной из сессий Конгресса молодых ученых — «Деньги есть, но вы учитесь», передает ТАСС. Эта фраза отсылает к известному высказыванию Медведева, сделанному в 2016 году, когда он возглавлял правительство.

Тогда его фраза о том, что денег нет сейчас, но надо держаться, на встрече с жителями Феодосии стала широко обсуждаемой и в итоге видоизменилась в интернете.

«Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал Медведев в 2016 году.
Темой беседы при обсуждении итогов Конгресса молодых ученых на этот раз стали также важные вопросы, касающиеся науки и ее финансирования. «Радио 1» писало о том, как на встрече с молодыми учеными Путин с юмором обсудил аналогию науки и движения сперматозоидов.

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#владимир путин
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Путин с юмором обсудил аналогию науки и движения сперматозоидов
Путин: знают — не знают, но главное, что ученые и сперматозоиды плывут, куда надо
03 декабря 2024, 00:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На встрече с молодыми учеными президент РФ Владимир Путин с юмором отреагировал на обсуждение непредсказуемости научных исследований, где использовалось сравнение с движением мужских половых клеток.
В ходе беседы одна из участниц привела аналогию, сравнив научные поиски с движением сперматозоидов, передает ТАСС. Она отметила, что существует заблуждение, будто они точно знают направление своего движения, тогда как это не так. По мнению исследовательницы, в науке ситуация похожая: даже при знании правильного пути не всегда удается достичь результата первым.

Путин с иронией ответил, что независимо от знания направления, главное — достичь цели.

«Знают — не знают, но плывут куда надо. Это самое главное», — сказал президент РФ.
Его реплика вызвала улыбки и оживление среди участников дискуссии. Эта встреча стала примером неформального подхода к обсуждению сложных научных тем.

Ранее сообщалось, что Игры дружбы отложены указом президента России Владимира Путина. Помимо этого, 2 декабря были названы дата и время прямой линии Путина.

Также «Радио 1» передавало, что новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине.

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