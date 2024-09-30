Врач-неонатолог Шакая рассказала об ошибке молодых матерей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Рождение ребёнка — одно из самых радостных событий в жизни женщины. Каждая мама стремится обеспечить своему малышу счастливое и здоровое детство, но иногда даже опытные мамы не замечают сигналов, которые подаёт им их ребёнок, рассказывает руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ, врач неонатолог Марика Шакая.
«В последние годы врачи и специалисты по грудному вскармливанию настаивают на том, что ребенка до года нужно кормить не по расписанию, а по требованию, но редкая мама хорошо представляет, что это действительно значит. Они не замечают первый признаков того, что малыша уже пора покормить, а дают ему грудь чуть запаздывая, когда малыш уже сучит ножками и плачет. Когда ребенок уже так серьезно раздосадован, кормление может пойти не по плану, а молодая мама будет расстраиваться, что ребенок плохо берет грудь и капризничает», — считает Шакая.
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