Льготы ветеранам боевых действий в 2024 — 2025 году: как получить и кому положены

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Льготы для ветеранов боевых действий — это комплекс мер социальной поддержки, включающий как единовременные, так и регулярные выплаты, а ещё компенсации за коммунальные услуги и другие привилегии. Обо всех льготах подробно расскажет «Радио 1».
Какие льготы имеют ветераны боевых действий
Статус ветерана боевых действий (ВБД) присваивается лицам, участвовавшим в военных операциях. Если россиянин принимал участие в военных действиях в Чечне, Сирии, Афганистане, специальной военной операции или других вооруженных конфликтах, он имеет право на получение данного статуса. Ветеранам выдается специальное удостоверение.
Согласно статье 28 Федерального закона «О ветеранах», льготы и меры поддержки, установленные этим законом, предоставляются исключительно при наличии удостоверения ветерана.
Федеральные льготы
Ветеранам боевых действий на федеральном уровне предоставляются ежемесячные денежные выплаты, а также пенсионные и жилищные льготы, компенсация расходов на аренду и содержание жилья и право на бесплатное медицинское обслуживание.
Ветераны имеют право на:
- повышенную на 32 % пенсию;
- медицинскую помощь без очереди;
- обслуживание в госпиталях для ветеранов войн;
- путёвки в санатории при наличии медицинских показаний;
- бесплатные протезы и ортопедические изделия, такие как костыли, трости, специальная обувь, стельки и т. д. Зубные протезы в этот список не входят.
Региональные льготы
Региональные льготы представляют собой дополнительные меры социальной поддержки, которые устанавливаются каждым регионом отдельно.
Они включают надбавки к ежемесячным дополнительным денежным выплатам, возможность обучения в высших учебных заведениях на бюджетной основе, а также освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество в Московской области.
В Москве ветераны боевых действий могут бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта, получать ежемесячную компенсацию за услуги стационарной телефонной связи, а также скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и вывоз мусора.
Коммунальные льготы
Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию в размере 50 % стоимости услуг ЖКХ, вне зависимости от количества проживающих с ними на одной жилплощади. Это распространяется на услуги по управлению жилым домом, взносы на капитальный ремонт, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД).
Транспортные льготы
Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте во многих регионах. Проезд в пригородных поездах может быть как бесплатным, так и со скидкой.Кроме того, один раз в год ветеранам предоставляется бесплатный проезд до места лечения и обратно.
Налоговые льготы
Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество, включая квартиры, гаражи, машиноместа, дома и другие объекты, указанные в Налоговом кодексе Российской Федерации. Главное условие — объект не должен использоваться в коммерческих целях, и льготу можно оформить только на одно помещение.
Если ветеран владеет земельным участком, то при начислении земельного налога налоговая база уменьшается на 600 квадратных метров. Кроме того, многие регионы предоставляют ветеранам боевых действий освобождение от уплаты транспортного налога, а также налоговый вычет в размере 500 рублей на другие доходы, помимо ежемесячных выплат.
Жилищные льготы
Если ветеран получил удостоверение до 1 января 2005 года и нуждается в улучшении жилищных условий, он имеет право на получение единовременной выплаты от государства для покупки или строительства жилья. Сумма выплаты зависит от региона, где зарегистрирован гражданин.
Ветераны, которые получили статус после указанной даты, также могут рассчитывать на поддержку в приобретении или строительстве жилья, но на общих основаниях.
Образовательные льготы
В соответствии с частью 71 статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, некоторые ветераны боевых действий имеют следующие права:
- Бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета на основе государственного финансирования в рамках установленной квоты.
- Возможность обучаться на подготовительных отделениях федеральных вузов за счет бюджета.
- Преимущество при поступлении в вузы на программы бакалавриата и специалитета при прочих равных условиях.
Трудовые льготы
Ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, а также они имеют право взять 35 дней отпуска без сохранения зарпалты.
Кроме того, у ветеранов есть возможность получить дополнительное профессиональное образование за счет работодателя.
Фото: istockphoto / Ivan Kyryk
Кто имеет статус ветерана боевых действий
Ветеранами боевых действий признаются следующие категории граждан:
- Военнослужащие, военнообязанные, сотрудники ОВД, госбезопасности, Минобороны СССР и РФ, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы, участвовавшие в боевых действиях.
- Военнослужащие ФСБ, участвовавшие в отражении вторжения и предотвращении провокаций на границе РФ.
- Военнослужащие, сотрудники МВД и госбезопасности, участвовавшие в разминировании с 10.05.1945 по 31.12.1951.
- Участники боевых действий в отрядах самообороны Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
- Добровольцы, поступившие в формирования по решению органов госвласти.
- Военнослужащие автомобильных батальонов и летчики, выполнявшие боевые задания в Афганистане.
- Военнослужащие,принимавшие участие в операцией на территории Сирийской Арабской Республики с 20 сентября 2015 года.
- Прокуроры и следователи, служившие в Чечне (1994-1996) и на Северном Кавказе с 1999 года.
- Добровольцы и военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции (СВО).
Разница между ветераном и участником боевых действий
В российском законодательстве предусмотрены два статуса для лиц, принимавших участие в боевых действиях: «участник боевых действий» и «ветеран боевых действий».
Статус участника боевых действий присваивается военнослужащим, сотрудникам МВД, МЧС и других государственных органов, а также гражданским лицам, которые работают по контракту с Министерством обороны, если они выполняли свои обязанности в зонах боевых действий.
Каждый ветеран боевых действий — участник, но не каждый участник — ветеран.
Денежные выплаты ветеранам боевых действий
Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам боевых действий назначает и перечисляет территориальное отделение Пенсионного фонда России (ПФР). Заявление на получение выплаты можно подать лично в отделение ПФР по месту жительства или пребывания, через МФЦ, а также на портале Госуслуг.
Размер ежемесячной выплаты для ветеранов боевых действий составляет 4184 рубля.
Ветераны также могут выбрать набор социальных услуг. Если эти услуги не требуются, от них можно отказаться, что приведет к увеличению суммы ежемесячной выплаты.
При подключении полного пакета социальных услуг, размер ЕДВ будет уменьшен на стоимость социальных услуг, что снизит выплату с 4184 рублей до 2606 рублей.
Как получить льготу ветерану
тобы получить удостоверение, нужно предоставить пакет документов: копию паспорта;копию военного билета; документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Это могут быть летные книжки, выписки из приказов, справки. копию орденской книжки, если она есть; фотографию. Заявление рассматривают, как правило, в течение 30 дней. Если в статусе откажут, военнослужащему обязаны вернуть документы и предоставить выписки из заседания комиссии. Сделай полный глубокий рерайтинг и перефразируй
Процедура получения статуса ветерана боевых действий осуществляется через специальные комиссии или военкоматы.
В случае, если обращение в комиссию затруднительно, можно подать заявление в местный военкомат по месту прописки или там, где военнослужащий был ранее приписан, если он находится в запасе.
Для участников специальной военной операции заявление на получение удостоверения необходимо подать до отправки в зону боевых действий.
Для получения статуса ветерана нужно представить следующий пакет документов:
- копию паспорта;
- копию военного билета;
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, летные книжки, выписки из приказов, справки);
- копию орденской книжки (если имеется);
- фотографию.
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