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Льготы ветеранам боевых действий в 2024 — 2025 году: как получить и кому положены

Фото: istockphoto / zim286

Фото: istockphoto / zim286

Льготы для ветеранов боевых действий — это комплекс мер социальной поддержки, включающий как единовременные, так и регулярные выплаты, а ещё компенсации за коммунальные услуги и другие привилегии. Обо всех льготах подробно расскажет «Радио 1».

Какие льготы имеют ветераны боевых действий


Статус ветерана боевых действий (ВБД) присваивается лицам, участвовавшим в военных операциях. Если россиянин принимал участие в военных действиях в Чечне, Сирии, Афганистане, специальной военной операции или других вооруженных конфликтах, он имеет право на получение данного статуса. Ветеранам выдается специальное удостоверение.



Согласно статье 28 Федерального закона «О ветеранах», льготы и меры поддержки, установленные этим законом, предоставляются исключительно при наличии удостоверения ветерана.

Федеральные льготы


Ветеранам боевых действий на федеральном уровне предоставляются ежемесячные денежные выплаты, а также пенсионные и жилищные льготы, компенсация расходов на аренду и содержание жилья и право на бесплатное медицинское обслуживание.

Ветераны имеют право на:

  • повышенную на 32 % пенсию;
  • медицинскую помощь без очереди;
  • обслуживание в госпиталях для ветеранов войн;
  • путёвки в санатории при наличии медицинских показаний;
  • бесплатные протезы и ортопедические изделия, такие как костыли, трости, специальная обувь, стельки и т. д. Зубные протезы в этот список не входят.

Региональные льготы


Региональные льготы представляют собой дополнительные меры социальной поддержки, которые устанавливаются каждым регионом отдельно.

Они включают надбавки к ежемесячным дополнительным денежным выплатам, возможность обучения в высших учебных заведениях на бюджетной основе, а также освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество в Московской области.

В Москве ветераны боевых действий могут бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта, получать ежемесячную компенсацию за услуги стационарной телефонной связи, а также скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и вывоз мусора.

Коммунальные льготы


Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию в размере 50 % стоимости услуг ЖКХ, вне зависимости от количества проживающих с ними на одной жилплощади. Это распространяется на услуги по управлению жилым домом, взносы на капитальный ремонт, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД).

Транспортные льготы


Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте во многих регионах. Проезд в пригородных поездах может быть как бесплатным, так и со скидкой.Кроме того, один раз в год ветеранам предоставляется бесплатный проезд до места лечения и обратно.

Налоговые льготы


Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество, включая квартиры, гаражи, машиноместа, дома и другие объекты, указанные в Налоговом кодексе Российской Федерации. Главное условие — объект не должен использоваться в коммерческих целях, и льготу можно оформить только на одно помещение.

Если ветеран владеет земельным участком, то при начислении земельного налога налоговая база уменьшается на 600 квадратных метров. Кроме того, многие регионы предоставляют ветеранам боевых действий освобождение от уплаты транспортного налога, а также налоговый вычет в размере 500 рублей на другие доходы, помимо ежемесячных выплат.

Жилищные льготы


Если ветеран получил удостоверение до 1 января 2005 года и нуждается в улучшении жилищных условий, он имеет право на получение единовременной выплаты от государства для покупки или строительства жилья. Сумма выплаты зависит от региона, где зарегистрирован гражданин.

Ветераны, которые получили статус после указанной даты, также могут рассчитывать на поддержку в приобретении или строительстве жилья, но на общих основаниях.

Образовательные льготы


В соответствии с частью 71 статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, некоторые ветераны боевых действий имеют следующие права:

  1. Бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета на основе государственного финансирования в рамках установленной квоты.
  2. Возможность обучаться на подготовительных отделениях федеральных вузов за счет бюджета.
  3. Преимущество при поступлении в вузы на программы бакалавриата и специалитета при прочих равных условиях.

Трудовые льготы


Ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, а также они имеют право взять 35 дней отпуска без сохранения зарпалты.

Кроме того, у ветеранов есть возможность получить дополнительное профессиональное образование за счет работодателя.

Фото: istockphoto / Ivan Kyryk

Кто имеет статус ветерана боевых действий


Ветеранами боевых действий признаются следующие категории граждан:

  1. Военнослужащие, военнообязанные, сотрудники ОВД, госбезопасности, Минобороны СССР и РФ, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы, участвовавшие в боевых действиях.
  2. Военнослужащие ФСБ, участвовавшие в отражении вторжения и предотвращении провокаций на границе РФ.
  3. Военнослужащие, сотрудники МВД и госбезопасности, участвовавшие в разминировании с 10.05.1945 по 31.12.1951.
  4. Участники боевых действий в отрядах самообороны Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
  5. Добровольцы, поступившие в формирования по решению органов госвласти.
  6. Военнослужащие автомобильных батальонов и летчики, выполнявшие боевые задания в Афганистане.
  7. Военнослужащие,принимавшие участие в операцией на территории Сирийской Арабской Республики с 20 сентября 2015 года.
  8. Прокуроры и следователи, служившие в Чечне (1994-1996) и на Северном Кавказе с 1999 года.
  9. Добровольцы и военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции (СВО).

Разница между ветераном и участником боевых действий


В российском законодательстве предусмотрены два статуса для лиц, принимавших участие в боевых действиях: «участник боевых действий» и «ветеран боевых действий».

Статус участника боевых действий присваивается военнослужащим, сотрудникам МВД, МЧС и других государственных органов, а также гражданским лицам, которые работают по контракту с Министерством обороны, если они выполняли свои обязанности в зонах боевых действий.

Каждый ветеран боевых действий — участник, но не каждый участник — ветеран.

Денежные выплаты ветеранам боевых действий


Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам боевых действий назначает и перечисляет территориальное отделение Пенсионного фонда России (ПФР). Заявление на получение выплаты можно подать лично в отделение ПФР по месту жительства или пребывания, через МФЦ, а также на портале Госуслуг.

Размер ежемесячной выплаты для ветеранов боевых действий составляет 4184 рубля.

Ветераны также могут выбрать набор социальных услуг. Если эти услуги не требуются, от них можно отказаться, что приведет к увеличению суммы ежемесячной выплаты.

При подключении полного пакета социальных услуг, размер ЕДВ будет уменьшен на стоимость социальных услуг, что снизит выплату с 4184 рублей до 2606 рублей.

Как получить льготу ветерану


тобы получить удостоверение, нужно предоставить пакет документов: копию паспорта;копию военного билета; документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Это могут быть летные книжки, выписки из приказов, справки. копию орденской книжки, если она есть; фотографию. Заявление рассматривают, как правило, в течение 30 дней. Если в статусе откажут, военнослужащему обязаны вернуть документы и предоставить выписки из заседания комиссии. Сделай полный глубокий рерайтинг и перефразируй

Процедура получения статуса ветерана боевых действий осуществляется через специальные комиссии или военкоматы.

В случае, если обращение в комиссию затруднительно, можно подать заявление в местный военкомат по месту прописки или там, где военнослужащий был ранее приписан, если он находится в запасе.

Для участников специальной военной операции заявление на получение удостоверения необходимо подать до отправки в зону боевых действий.

Для получения статуса ветерана нужно представить следующий пакет документов:

  • копию паспорта;
  • копию военного билета;
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, летные книжки, выписки из приказов, справки);
  • копию орденской книжки (если имеется);
  • фотографию.

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В Подольске проведут учения по тушению техногенных пожаров
13 ноября 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Faustino Carmona Guerrero

Масштабные учения по тушению техногенных пожаров проведут в четверг, 14 ноября, на складе филиала компании «Архбум» в городском округе Подольск, участие в учениях примут свыше 150 человек, будет задействовано около 50 единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«По легенде учений, пожар возник на складе готовой продукции, над очагом пожара сформировался факел пламени и поток дыма, зона задымления помещения усиливается, а пути к эвакуации блокируются», — говорится в сообщении.
В ходе учений должен быть выработан единый подход к управлению силами и средствами тушения пожаров, планируется также отработать практические навыки взаимодействия всех служб, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.

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#пожар
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«Исламский джихад»* опубликовал видео с обращением россиянина Труфанова из Газы
13 ноября 2024, 15:55

Фото: iStock/mercava

Палестинская группировка «Исламский джихад»* опубликовала видео с обращением россиянина, удерживаемого в заложниках уже больше года в секторе Газа, кадры распространил портал Ynet.
В видеообращении молодой мужчина на иврите представился Александром Труфановым. Он рассказал о жизни в заточении и призвал население Израиля добиваться от правительства остановки боевых действий и освобождения заложников.

«Мы здесь, в Газе, в ежедневной опасности в сложной ситуации. Пожалуйста, действуйте и сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой целыми и невредимыми», — приводит портал Ynet слова Труфанова.

На видео россиянин, который также имеет гражданство Израиля. Ему 29 лет. Тем временем в плену остаются порядка ста человек, которых угнали в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. Тогда погибли свыше 1,2 тысячи человек. После этого Израиль начал масштабную военную операцию, в которой погибают десятки тысяч палестинцев.

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#рф
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Депутат Лантратова: Надо сделать единую систему ученических организаций
13 ноября 2024, 15:44

Фото: iStock/dolgachov

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости создания единую систему ученических организаций на базе школ.
По её словам, такая система должна будет отвечать за воспитательную и дисциплинарную работу школьников.

«Цель инициативы — формирование условий для социальной и патриотической активности учащихся, где они смогут не только реализовывать свои амбиции, но и активно участвовать в поддержании порядка и профилактики деструктивной деятельности молодого поколения», — приводит RT объяснение Лантратовой.

До этого Госавтоинспекция Кузбасса призвала начать контролировать зимние развлечения детей. Так, правоохранители обнаружили в одном из районов Новокузнецка снежную горку, выходящую на проезжую часть дороги и представляющую реальную угрозу для жизни и здоровья ребят.

«Пришла пора контролировать зимние катания детей. Горка должна быть вдали от проезжих частей, ни в коем случае не вблизи дороги. Окажется чуть больше скорость — ребенок скатится под колеса автомобиля», — приводит «Сiбдепо» сообщение Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что детям мигрантов стало труднее попасть в российские школы, так как сроки рассмотрения заявок сильно увеличились.

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#ребёнок
#школы
#рф
#образование
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Адвокат экс-замглавы Минобороны Попова: генерал обустроил дачу на свои деньги
13 ноября 2024, 15:28

Фото: istockphoto.com/ru/Elena Chelysheva

Экс-заместитель главы Минобороны генерал армии запаса Павел Попов, обвиняемый в хищении более 30 млн рублей в составе группы лиц, передал из личных сбережений 17 млн рублей заместителю начальника главного управления инновационного развития МО РФ Владимиру Шестерову, поручив ему заниматься обустройством своего дачного участка на 30 соток. Об этом ТАСС заявил адвокат осужденного Денис Сагач.
По словам адвоката, у Попова якобы не было времени заниматься обустройством своей дачи, по этой причине он доверил Шестерову свои личные денежные средства для завершения строительных работ. Сагач отметил, что фигурант дела не занимался хищением денег при обустройстве парка «Патриот».

«Это обычный участок на 30 соток, с 1-этажным домом – никаких хором и замков», — заключил адвокат.

Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.

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#минобороны деньги
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Педагоги из Каширы приняли участие в научно-практической конференции
13 ноября 2024, 15:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Научно-практическая конференции на тему «Потенциал детско-взрослого коллектива в рамках реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» состоялась на базе Гимназии в подмосковном городе Протвино, участие в ней приняли педагоги из 40 школ, в том числе — из Каширы, сообщат пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Участниками конференции стали советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям, а также учителя начальных классов каширских школ», — говорится в сообщении.
В рамках конференции был организован мастер-класс по организации взаимодействия с родителями младшеклассников для развития детского движения по программе «Орлята России».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#педагоги
#школа
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Предложение Мособлдумы о сроках размещения палаток прошло 1-е чтение в Госдуме
13 ноября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект федерального закона о сокращении сроков размещения торговых палаток. Инициатором законопроекта выступила Мособлдума, сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Законопроект направлен на поддержку предпринимателей, которые размещают нестационарные торговые объекты в краткосрочном, к примеру, сезонном формате», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
В Московской области установлено без малого 5,5 тыс. нестационарных торговых объектов. Схема размещения НТО предусматривает 2 870 мест для сезонной торговли. Однако по факту размещаются только 600 объектов.

По словам Керселяна, это связано с тем, что зачастую предприниматель, проходя конкурсные процедуры, не успевает попасть в сезонный формат торговли. Это, например, бахчевой развал или ёлочный базар и иные кратковременные форматы торговли.

Дело в том, что сейчас Гражданский кодекс России устанавливает, что извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за 30 дней до их проведения. Конкурсные процедуры длятся ещё 30 дней. Но два месяца – слишком долгий срок при организации сезонной торговли, носящей краткосрочный характер.

Мособлдума предлагает в целях сокращения сроков внести изменения в федеральный закон, сократив сроки согласования размещения НТО.

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#московская область
#депутат
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Иноагент Смольянинов* обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии России
Защита Смольянинова* направила в суд апелляционную жалобу на его заочный арест
13 ноября 2024, 15:11

Артур Смольянинов* (Фото: riamediabank/Екатерина Чеснокова)

Защита актера Артура Смольянинова* направила апелляционную жалобу на его заочный арест по делу о фейках об армии России, информирует РИА Новости.
«В суд поступила апелляционная жалоба», — передаёт Басманный суд Москвы.

29 октября актёру назначили два месяца заочного ареста. Подчёркивалось, что они будут исчисляться с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.

После начала спецоперации в 2022 году Артур Смольянинов* уехал из РФ и раскритиковал политику российских властей. В январе 2024 года мужчине предъявили обвинения по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбужение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

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* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
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Клинчан и гостей города пригласили на открытие «Талицкого леса»
13 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.

Лесопарк «Талицкий лес» приглашает всех желающих в субботу, 16 ноября, на торжественное мероприятие в честь открытия объекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Клин.
«Праздник начнётся в 11:40 с зарядки. Основная программа стартует в полдень с забега «Осенний кросс». Участники преодолеют дистанцию 7 км по живописной пересечённой местности. Затем гостей ждут концертная программа и спортивное шоу от фитнес-клуба KeyFit. Для детей и любителей развлечений пройдут анимационное шоу «Танцуем с медведем» и фотоквест «Лесопарк в кадре». Финалом праздника станет лавка призов «Монетки Талицкого леса», – говорится в сообщении.
Весь день в парке будут проходить тематические активности, мастер-классы от школы «Знайки», спортивные игры, эстафеты и выступления ростовых кукол.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.

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#лес
#парк
#подмосковье
#московская область
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В подмосковные города в преддверии зимы передали ещё 26 единиц коммунальной техники
13 ноября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальным службам Подмосковья в преддверии зимы передали ещё 26 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое продолжает пополнять технический парк городских округов.
«В 16 муниципалитетов отправились новые тракторы МТЗ. Среди них - Балашиха, Богородский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Красногорск, Краснознаменск. Такие тракторы отличаются компактностью и высокой производительностью. Машины совместимы с такими видами навесного оборудования, как роторные щётки, отвалы и снегоуборщики», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что зимой специалисты смогут применять тракторы для уборки и расчистки от снега дворов и общественных пространств.

Ранее сообщалось, что для зимней уборки в Подмосковье задействуют более 4 тыс. единиц спецтехники.



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#минчистоты
#зима
#снегоуборочная техника
#подмосковье
#московская область
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