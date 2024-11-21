Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Московской области ввели новую выплату «гостевым» приёмным семьям

В Московской области ввели новую выплату «гостевым» приёмным семьям

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Ресурсные приёмные семьи в Московской области с 1 января 2025 году начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей, размер выплаты будет зависеть от возраста ребёнка, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.


«Бывают случаи, когда родители испытывают трудности и не могут продолжать своего воспитывать ребенка. Тогда на помощь приходят ресурсные приемные семьи или, как мы называем, «гостевые». Они временно заботятся о ребёнке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. С нового года «гостевые» семьи будут получать выплату от 19 до 24 тысяч рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что ежемесячная выплата на детей в возрасте до года составит 23 756 рублей 90 копеек, выплата на ребёнка от года до 12 лет — 18 723 рублей, а на подростка от 12 до 18 лет — 19 587 рублей 68 копеек.

Читайте также:

Стало известно, какие пенсии повысят в 2025 году

За наставничество установят выплаты: изменения в Трудовом кодексе РФ

Увеличение выплат за инвалидность: какие льготы положены бойцам СВО
#минсоцразвития мо
#выплаты
#приёмные родители
#московская область
#подмосковье
В лотошинской деревне Монасеино проведут реконструкцию котельной
21 ноября 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №8 планируют реконструировать в деревне Монасеино городского округа Лотошино, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию объекта и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации котельной. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 42 миллиона 658 тысяч 520 рублей. Заявки на подряд принимаются до 4 декабря. Работы будут оплачены из бюджетов Московской области и округа Лотошино.

Читайте также:

В Кашире до конца года отремонтируют 26 домов

Около 3 тыс. входных групп подмосковных МКД привели в порядок с начала октября

В Подмосковье отремонтировали счётчики более чем в 160 многоквартирных домах
#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
#реконструкция
#капремонт
#капитальный ремонт
#лотошино
#жкх
#теплоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Таролог раскрыла, к чему приведет запрет на карты Таро
Таролог Панина: запрет на карты Таро лишь усилит интерес в обществе
21 ноября 2024, 12:57

Фото: iStock/Valeria Venezia

Запрет на карты Таро приведет лишь усилит интерес в обществе к магическим практикам. Об этом заявила таролог Аделина Панина, комментируя недавнее предложение одного из депутатов запретить платные гадания. По ее словам, Таро — не просто карты для гаданий, а проводник в мире подсознания.
«Я не удивлена, что люди бросились покупать карты Таро. Такие запреты всегда работают наоборот. Чем сильнее пытаются что-то ограничить, тем больше это вызывает интерес», — рассказала она в беседе с «Общественной службой новостей».
Аделина считает, что гадание не просто предсказывает будущее, но и включает в себя психологическую консультацию, духовную поддержку, о чем говорит массовый интерес людей к картам Таро.

Таролог заключила, что вместо запрета гадания, лучше попытаться понять, почему люди идут к гадалкам и ищут ответы.
«Возможно, это станет шагом к чему-то большему — к развитию культуры самоанализа, личностного роста и умения слышать себя», — резюмировала таролог.
Читайте также:

«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов

Депутат ГД Свинцов после визита к тарологу предложил запретить рекламу гадания

В России предложили ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты
#карты
#будущее
#наказание
#астролог
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Художественный руководитель ДК им.Воровского получила благодарственное письмо
21 ноября 2024, 12:35

Фото ? пресс-служба администрации г.о. Раменский

Инклюзия — это процесс интеграции всех социально уязвимых групп в общественную жизнь. В соответствии с распоряжением Правительства РФ организовали Инклюзивные творческие лаборатории по всей территории России.Одна из таких лабораторий была открыта на базе Дворца культуры имени Воровского и стала настоящей гордостью Раменского района, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В детском центре «Пионер» функционирует сенсорно-динамическая лаборатория «Дом Совы», а в самом Дворце культуры дети с ограниченными возможностями здоровья могут развивать свои творческие способности, участвуя в деятельности различных коллективов.

19 ноября в Москве прошел завершающий Круглый стол на тему «Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы». Мероприятие собрало около тысячи участников из разных уголков страны.

Художественный руководитель Дворца культуры Варвара Георгиевна Золотухина получила Благодарственное письмо от Министра культуры Российской Федерации за вклад в развитие инклюзивных творческих лабораторий и многолетнюю профессиональную деятельность.

Читайте также:

В Раменском городском округе открылась выставка «Куликово поле. На поле битвы»

Волонтёрский проект «Гжельский волшебник» выиграл конкурс «Система добрых дел»

Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»
#развитие
#лаборатория
#творчество
#дети
#раменский городской округ
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Топ-5 санаториев Подмосковья: лучший оздоровительный отдых в Московской области
21 ноября 2024, 12:23

Фото: istockphoto / Chinnapong

Московская область предлагает большое количество разнообразных санаториев, которые помогут восстановить здоровье и отдохнуть. «Радио 1» расскажет о лучших местах региона, где можно по-настоящему расслабиться и восстановить силы.

Лучшие санатории Подмосковья


Подмосковье славится своими живописными природными пейзажами и комфортными условиями для отдыха.

Вот несколько лучших санаториев региона, которые идеально подходят для тех, кто ищет качественный и комфортный отдых:

  • Verba Mayr (Пушкино)


Медицинский и SPA-центр, расположенный в сосновом лесу Московской области, предлагает гостям оздоровительные услуги, соответствующие международным стандартам современной интегративной медицины.

Майер-терапия помогает справиться со стрессом, лишним весом, бессонницей, аллергией и другими проблемами, вызванными современным образом жизни.

В центре доступны различные программы лечения и отдыха, включающие бальнеологические процедуры, физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру и другие активности.

В санатории есть комфортабельные номера разных категорий, ресторан с разнообразным меню, бассейн, сауна и тренажёрный зал для поддержания физической формы. Для детей предусмотрена игровая комната и площадка.

Санаторий Verba Mayr (фото: verbamayr.ru)

  • Санаторий «Буран» (Сергиев Посад)


«Буран» — это современный комфортабельный санаторий, который находится в живописном уголке Подмосковья, вдали от городской суеты. Рядом расположен сосновый лес и живописное лесное озеро.

Санаторий предлагает современную лечебную базу и высокотехнологичное медицинское оборудование.

«Буран» специализируется на профилактике и лечении заболеваний дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, гостям предлагаются уникальные лечебно-оздоровительные программы, основанные на старинных сибирских рецептах, например, пантовые ванны.

Санаторий «Буран» (фото: rzdz.ru/ru)

  • Санаторий «Ревиталь Парк» (Балашиха)


Оздоровительный санаторий-клиника «Ревиталь Парк» предлагает своим посетителям разнообразные программы и процедуры для полного восстановления сил и здоровья, очищения организма, коррекции веса и фигуры под контролем специалистов восстановительной медицины. В основе этого подхода лежит авторская методика, подтверждённая многолетним опытом.

Оздоровительные программы и процедуры, спа-уход и косметологические услуги, забота медицинского персонала в сочетании с живописными пейзажами Подмосковья помогают восстановить гармонию жизни, достичь баланса между телом и душой.

Используемые на программах лечебные комплексы активизируют внутренние механизмы самооздоровления и очищения, а осознанное участие пациентов в процессе оздоровления способствует формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.

Санаторий «Ревиталь Парк» (фото:revital.ru)

  • Клинический санаторий «Барвиха» (Одинцово)


Клинический санаторий «Барвиха» расположен в престижном экологически чистом районе.

Природный ландшафт парковой зоны множеством пешеходных дорожек, хвойными и экзотическими деревьями, а также настоящим озером на территории, где живут утки, гуси и лебеди, создаёт для пациентов и посетителей санатория атмосферу спокойствия и умиротворения.

Сегодня «Барвиха» — это загородный центр восстановительного лечения класса люкс, который предлагает высококвалифицированную медицинскую помощь по различным заболеваниям с использованием самых современных методов, медицинского оборудования и высококвалифицированного персонала.

Помимо лечения и реабилитации, каждый клиент получает полноценный отдых высокого качества и комфорта. Период восстановления, в том числе после операции, у пациентов проходит в окружении реликтового рекреационного парка «Барвиха».

На территории санатория находятся бассейн, тренажёрный зал, спортивные площадки, библиотека, ресторан и лодочная станция.

Клинический санаторий «Барвиха» (фото: barvihamed.ru)


  • Санаторий «Новая Истра» (Истра)


AMAKS Resort «Новая Истра» — это ведущий курортный комплекс Москвы и Подмосковья. Он предлагает эффективное санаторно-курортное лечение и широкий спектр спа-услуг.

На территории комплекса расположены собственные минеральные источники, бассейн, сауны, ресторан со шведским столом, а также боулинг и бильярд.

Санаторий «Новая Истра» (фото: istra.amaks-kurort.ru)

Чем полезен отдых в санатории


Отдых в санатории — это не только комфортное пребывание в уютной обстановке, но и эффективный способ улучшить здоровье. Санаторное лечение предполагает комплексный подход, который включает в себя медицинские процедуры, физическую активность, правильное питание и психологическое восстановление.

Преимущества санаторного отдыха:

  • профилактика заболеваний: санаторные программы направлены на укрепление иммунной системы и предотвращение различных заболеваний;
  • восстановление после болезней: санатории предлагают реабилитационные программы для людей, восстанавливающихся после операций или перенесенных заболеваний;
  • укрепление психоэмоционального состояния: на территории большинства санаториев имеется обширная зона для релаксации, что позволяет восстановить нервную систему;
  • оздоровительные процедуры: в санаториях используются различные природные факторы, такие как минеральные воды, грязи, лечебные грязевые процедуры, массажи и многое другое;
  • здоровое питание: многие санатории предлагают диетическое меню, что способствует улучшению общего состояния здоровья.

Как выбрать санаторий в Подмосковье


Выбор санатория зависит от различных факторов, включая цели отдыха, медицинские показания и бюджет.

При выборе санатория следует обратить внимание на следующие аспекты:

  1. Специализация: определите направление лечения (кардиология, ортопедия, неврология и т.д.).
  2. Условия проживания: изучите отзывы о номерах, питании и уровне сервиса.
  3. Местоположение: выберите санаторий, расположенный вблизи транспортных маршрутов.
  4. Услуги и инфраструктура: узнайте о наличии дополнительных услуг, таких как спа-процедуры, бассейны, фитнес-центры и экскурсии.
  5. Цены и акции: сравните стоимость путёвок и наличие специальных предложений.

Пельменный король убил жену
Пельменный король убил жену

Цены на услуги в санаториях Подмосковья


Цены на отдых в санаториях Подмосковья могут варьироваться в зависимости от класса заведения и предоставляемых услуг.

В среднем стоимость проживания в санатории начинается от 2 000–3 000 рублей в сутки для одного человека, включая базовые медицинские процедуры и питание.

Более высококлассные санатории могут предлагать номера класса люкс, разнообразные оздоровительные процедуры, экскурсии, что повысит стоимость пребывания до 7 000–10 000 рублей и выше в сутки.

Как получить бесплатную путевку в санаторий


Гражданам России с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляются бесплатные путёвки в санатории.

Федеральные льготники включают:

  • участников Великой Отечественной войны,
  • обладателей знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» или «Житель осаждённого Сталинграда»,
  • родственников погибших участников Великой Отечественной войны,
  • людей, пострадавших от радиации в Чернобыле и Семипалатинске,
  • инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Существуют также региональные льготы. Например, в Москве из местного бюджета оплачиваются путёвки для неработающих пенсионеров и предпенсионеров, почётных доноров России и СССР, а также для людей, пострадавших в результате терактов.

Когда дешевле всего отдохнуть в санаториях Подмосковья?


Осенью цены начинают падать и достигают своего минимума в конце зимы и начале весны. В это время санатории предлагают разнообразные скидки, льготы, дополнительные услуги и специальные предложения, а число гостей сокращается, что позволяет провести спокойный и комфортный отдых без скопления отдыхающих.

Читайте также:

Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области

Отель на дереве и домики хоббитов: топ-5 лучших глэмпингов Подмосковья

Парки, усадьбы и музеи: топ-12 необычных мест в Подмосковье, которые нужно посетить
#подмосковье
#помощь
#отдых
#санаторий
#здоровье
#лечение
#клиника
#профилактика
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трое глав фирм получили сроки за хищения по контрактам с МО РФ
21 ноября 2024, 12:09

Фото: iStock/Zolnierek

Суд вынес приговоры предпринимателям за хищение 300 миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, передает РИА Новости.
Так генеральные директора коммерческих предприятий Вячеслав Шустов, Константин Савостьянов и Сергей Белов получили до девяти лет колонии общего режима.

«Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов — на шесть лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

При этом суд обратил в доход государства арестованное имущество осужденных на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Напомним, по данным следствия, в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов похитили более 300 миллионов рублей, когда выполняли государственные контракты на поставку продукции для нужд МО РФ. Они сильно завышали цены и использовали подложные документы.

Читайте также:

Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником

Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года

В Санкт-Петербурге менеджер банка похитил у клиентов 33 миллиона рублей
#мо
#суд
#дело
#имущество
#цены
#документы
#наказание
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство Австралии запретило детям пользоваться соцсетями
Власти Австралии запретили детям младше 16 лет пользоваться соцсетями
21 ноября 2024, 11:57

Фото: iStock/BrianAJackson

Правительство Австралии приняло закон о запрете пользоваться социальными сетями детям младше 16 лет. Соответствующий документ представлен на официальном сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
Отмечается, что введение такой меры позволит обеспечить более надёжную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития.

В документе сказано, что ответственность за соблюдение нововведений будет лежать на самих соцсетях, от которых требуют в ближайшее время принять меры, запрещающие детям младше 16 лет создавать аккаунты. В случае нарушения закона платформам грозит штраф до 32,3 миллионов долларов США.

Указано, что речь в первую очередь идёт о таких соцсетях как TikTok, Instagram*, Snapchat и X. При этом подростки всё ещё будут получать доступ к сервисам для обмена сообщениями, онлайн-играм и сайтам, связанным с образованием и здоровьем. В их числе видеохостинг YouTube.

Читайте также:

Россия бессрочно закрыла въезд для 131 австралийца в ответ на санкции

Карл III заявил, что не помешает Австралии выйти из-под британской короны

В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников

*деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
#австралия
#социальная сеть
#запрет
#дети
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ульяновске бывший шинный завод возобновил производство и выпустит 1,2 млн шин в 2025 году
21 ноября 2024, 11:52

Фото: iStock/ Chonlatee Sangsawang

В Ульяновске завод по производству шин Gislaved (ранее Bridgestone) возобновил работу. В 2025 году он хочет выпустить 1,2 милона шин, проинформировал холдинг «Кордиант».
«Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved», — говорилось в сообщении.

Зимние шины начнут изготавливать в первые месяцы 2025 года. Представители компании заявили, что все стандартные испытания и сертификации завершились. Они были нужны для возобновления работы завода, чтобы подтвердить безопасность продукции и её готовность к началу продаж.

«На предприятии сохранились лучшие мировые практики производства и многоступенчатого контроля качества продукции. Обеспечена сырьевая устойчивость», — обратил внимание генеральный директор «Кордиант» Вадим Володин.

Завод удалось перезапустить благодаря профессиональным навыкам и слаженной работе его команды, подчеркнул Володин.

Читайте также:

ВСУ атаковали завод масла и майонеза

В Дубае создали крупнейший золотой слиток в мире

К оборонному «Заводу №9» в Екатеринбурге съехались саперы ОМОНа
#шины
#завод
#безопасность
#компании
#счёт
#площадки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сбере рассказали, в чём заключается сила аферистов
Сбер: аферисты пользуются гибридными схемами для обмана жителей РФ
21 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/ NanoStockk

Аферисты воздействуют на жертв гибридным способом. Они объединяют традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями и от такого подхода процесс обмана превращается в «кибермистификацию», поделился директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в рамках конференции «Безопасность клиента на первом месте».
«Сила мошенников в том, что они первыми полностью овладевают сознанием жертвы, входят в полное доверие, используя методы социальной инженерии. Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в «кибермистификацию», когда одновременно с традиционными психологическими способами воздействия используются цифровые сервисы», — подчеркнул Сергей Велигодский.

Представитель Сбербанка обратил внимание, что нужно оперативно реагировать на действия аферистов и опережать их в коммуникациях и в технологиях защиты.

Мошенники могут использовать дипфейки (фальшивые изображения и голос) для реализации стандартных сценариев — так они входят в доверие к людям. У Сбербанка есть технология, позволяющая выявлять дипфейки. Она автоматически находит и предотвращает действия аферистов.

Читайте также:

Прокуратура Москвы рассказала о новом виде мошенничества

Подмосковный пенсионер помог поймать курьера мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана при помощи Telegram
#мошенники
#жертвы
#сбербанк
#мошенничество
#технологии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты основные схемы мошенников в Telegram
Вураско: мошенники крадут аккаунты в Telegram через фейковые опросы и петиции
21 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники используют разные информационные поводы в Telegram, чтобы заманить своих жертв на фишинговые страницы, через которые затем крадут аккаунты. Об основных схемах аферистов рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. По его словам, основная задача мошенников в самом мессенджере — привести человека на фишинговый сайт, для чего используются различные предлоги.
«Злоумышленники используют самые разные информационные подводки для того, чтобы убедить жертву перейти на фишинговую страницу, на которой потребуется ввести номер телефона, пароль и код из SMS от аккаунта в мессенджере. Такими подводками могут быть онлайн-голосования, например за детский рисунок, подписание петиции, получение премиум-подписки и множество других информационных поводов», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Когда аккаунт оказывается в руках мошенников, они делают все для извлечения из него максимальной выгоды — скачивают все фотографии, переписки и файлы, а также рассылают сообщения с просьбой одолжить денег или со ссылками на те же фишинговые страницы.

Основным принципом цифровой гигиены эксперт назвал отказ от предоставления ключевой информации на сторонних ресурсах. Нельзя передавать логины и пароли от соцсетей, коды двухфакторной аутентификации. Следует даже отказаться от озвучивания этой информации в реальной жизни, в разговорах с незнакомцами.

Вураско посоветовал проверять точный веб-адрес сайтов через поисковик, чтобы не попасться на страницы-двойники, а также постоянно обновлять антивирусные приложения.

Читайте также:

Подмосковный пенсионер помог поймать курьера мошенников

Прокуратура Москвы рассказала о новом виде мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана при помощи Telegram
#эксперт
#приложения
#онлайн
#telegram
#мошенники
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате