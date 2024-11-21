В Московской области ввели новую выплату «гостевым» приёмным семьям

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ресурсные приёмные семьи в Московской области с 1 января 2025 году начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей, размер выплаты будет зависеть от возраста ребёнка, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Бывают случаи, когда родители испытывают трудности и не могут продолжать своего воспитывать ребенка. Тогда на помощь приходят ресурсные приемные семьи или, как мы называем, «гостевые». Они временно заботятся о ребёнке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. С нового года «гостевые» семьи будут получать выплату от 19 до 24 тысяч рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В министерстве уточнили, что ежемесячная выплата на детей в возрасте до года составит 23 756 рублей 90 копеек, выплата на ребёнка от года до 12 лет — 18 723 рублей, а на подростка от 12 до 18 лет — 19 587 рублей 68 копеек.
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