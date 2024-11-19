Увеличение выплат за инвалидность: какие льготы положены бойцам СВО

Видео: Минобороны РФ
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличена единовременная выплата до 4 млн рублей.
Согласно новому постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб. При этом 4 млн рублей выплатят бойцам СВО, получившим инвалидность после ранения. Они положены, если инвалидность наступила в результате ранения, полученного с 24 февраля 2022 года.
Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.
В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения. Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.
В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения. Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова