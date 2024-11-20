За наставничество установят выплаты: изменения в Трудовом кодексе РФ

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С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ вводится статья 351.8, регулирующая труд работников, занимающихся наставничеством. Выделение этого вида деятельности позволит некоторым работникам претендовать на надбавку за обучение новых сотрудников.
Как рассказала агентству «Прайм» менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова, наставничество будет осуществляться на основании письменного согласия работника по поручению работодателя. Задачей наставника станет помощь другим сотрудникам в освоении профессиональных навыков.
Ранее наставники получали доплаты на общественных началах, так как законодательной базы для их труда не существовало.
С марта 2025 года размер выплат для работников госучреждений будет установлен нормативными правовыми актами, а для сотрудников коммерческих организаций — коллективными договорами, локальными актами или соглашениями.
В трудовом договоре или дополнительном соглашении с наставником должны быть прописаны содержание работы и условия оплаты.
Размер выплат будет зависеть от объёма выполненной работы, исходя из системы оплаты труда, действующей у работодателя.
Работник может отказаться от наставничества досрочно, а работодатель — отменить поручение, предупредив об этом за три рабочих дня.
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Ранее наставники получали доплаты на общественных началах, так как законодательной базы для их труда не существовало.
С марта 2025 года размер выплат для работников госучреждений будет установлен нормативными правовыми актами, а для сотрудников коммерческих организаций — коллективными договорами, локальными актами или соглашениями.
В трудовом договоре или дополнительном соглашении с наставником должны быть прописаны содержание работы и условия оплаты.
Размер выплат будет зависеть от объёма выполненной работы, исходя из системы оплаты труда, действующей у работодателя.
Работник может отказаться от наставничества досрочно, а работодатель — отменить поручение, предупредив об этом за три рабочих дня.
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Мария Моисеева