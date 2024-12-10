В России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения

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В России штрафы за управление ТС в состоянии опьянения вырастут до 45 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный в думской электронной базе.
В проекте поправки предлагается внести изменения в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, в абзаце втором части 1 заменить слово «тридцати» на «сорока пяти», в абзаце втором части 2 также заменить «тридцати» на «сорока пяти», а в абзаце втором части 3 — аналогично заменить «тридцати» на «сорока пяти».
Помимо этого, стало известно, что штрафы за выезд на встречную полосу увеличатся с 5 до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, комитет Госдумы по государственному строительству поддержал поправку, согласно которой штраф за проезд на красный свет светофора или на запрещающий жест регулировщика увеличится с 1000 рублей до 1500 рублей.
С наступлением нового года в России традиционно вводятся новые штрафы для водителей. Какие изменения ждут автолюбителей с 1 января 2025 года читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, стало известно, что штрафы за выезд на встречную полосу увеличатся с 5 до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, комитет Госдумы по государственному строительству поддержал поправку, согласно которой штраф за проезд на красный свет светофора или на запрещающий жест регулировщика увеличится с 1000 рублей до 1500 рублей.
С наступлением нового года в России традиционно вводятся новые штрафы для водителей. Какие изменения ждут автолюбителей с 1 января 2025 года читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова