В Подмосковье определили размеры штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

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«Предполагается, что штрафы составят для граждан 3 тыс. рублей; для юрлиц – 10 тыс. рублей. Для грузовых транспортных средств и для автобусов штрафы выше: для граждан – 5 тыс., для юридических лиц – 15 тыс. рублей», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.При этом, если водитель в течение 20 дней после оформления штрафа оплатит проезд, его освободят от административной ответственности.
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