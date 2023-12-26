В Московской области за год число аварий по вине таксистов снизилось на 3,8%

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье за прошедшие 11 месяцев количество ДТП по вине водителей такси снизилось на 3,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Число погибших при этом уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а число раненых снизилось на 2,4%.
«Для безопасности пассажиров перед выходом на линию водитель такси обязан пройти предрейсовый медосмотр, а его автомобиль – технический контроль. Также на автомобиле должна быть атрибутика, соответствующая региональному стандарту: белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в Подмосковье работает чат-бот «Анна», отвечающий на самые популярные вопросы в таксомоторной отрасли. С начала года зафиксировано около 1750 общего количества пользователей и 640 личных консультаций.
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Лора Луганская