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В Подмосковье насчитали более 100 тыс автомобилей такси

26 декабря 2023, 18:50
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В реестре такси на территории Московской области числится более 100 тыс автомобилей и около 38 тысяч перевозчиков. Помимо этого, 39 водителей уже работают как самозанятые, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Там напомнили, что в регионе ведётся системная работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.
«С начала года проверено порядка 28 тыс автомобилей такси. 3,4 тыс водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Кроме того, за 2023 год автоматизированная система «Такси-контроль» выявила около 12 тыс нарушений региональной атрибутики такси», – говорится в сообщении.

Главным нововведением уходящего года в министерстве назвали закон о такси, принятый 1 сентября. Он обязывает перевозчика регистрироваться и находиться на учёте в налоговых органах Московской области.

Благодаря закону разрешение могут получить не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и физические, оформленные как самозанятые. Транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность.

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В Московской области за год число аварий по вине таксистов снизилось на 3,8%
26 декабря 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье за прошедшие 11 месяцев количество ДТП по вине водителей такси снизилось на 3,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Число погибших при этом уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а число раненых снизилось на 2,4%.
«Для безопасности пассажиров перед выходом на линию водитель такси обязан пройти предрейсовый медосмотр, а его автомобиль – технический контроль. Также на автомобиле должна быть атрибутика, соответствующая региональному стандарту: белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье работает чат-бот «Анна», отвечающий на самые популярные вопросы в таксомоторной отрасли. С начала года зафиксировано около 1750 общего количества пользователей и 640 личных консультаций.

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#минтранс мо
#такси
#автомобили
#перевозки
#московская область
#подмосковье
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Новый год Дракона 2024: оригинальные поздравления для коллег, друзей, родителей
26 декабря 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/Wirestock

В новогоднюю ночь принято обмениваться подарками и поздравлениями. Чтобы исключить банальное «С Новым годом, с новым счастьем!», следует подумать о том, какие слова прозвучат более искренне. Редакция «Радио 1» расскажет, как вдохновится и произнести теплые и оригинальные пожелания в самый волшебный зимний праздник.

Поздравления для коллег с Новым Годом


В конце декабря наступает пора корпоративов. Чтобы красноречиво поздравить коллег нужно вспомнить приятные моменты, общие успехи, заслуги и достижения. Сотрудникам, с которыми проходит большая часть рабочего времени можно пожелать достижения новых высот в будущем году, доверия и уважения в команде, уникальных открытий и слаженной работы.

Например: С наступающим Новым годом, коллеги! Пусть 2024 год принесет больше радости, удовольствия и успехов. Хочу пожелать нам оставаться таким же дружным коллективом, поддерживать атмосферу доверия и вместе достигать самых высоких вершин! Пусть работа будет всегда в радость!


Поздравления для начальника с Новым Годом


Руководителю можно выразить слова благодарности, отметить его внимание и поддержку на протяжении года. Начальнику следует пожелать процветания, развития, достижения новых высот.

Например: Работать в вашей команде было невероятно! Мы многому научились и будем продолжать развиваться под вашим руководством дальше. Для нас большая честь быть в вашей команде. Мы хотим выразить благодарность за вашу работу, за поддержку и помощь.

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В чем встречать год Дракона 2024, что должно быть на столе


Поздравления для родителей с Новым Годом


Новый год считается семейным праздником и многие отмечают его в кругу самых близких и дорогих людей. За праздничным столом обязательно нужно искренне поздравить родителей, пожелать им здоровья в новом 2024 году, поблагодарить их за поддержку, понимание и уют, который они создают в доме, куда всегда хочется возвращаться.

Например: Дорогие родители, хочу поблагодарить вас за всё, что вы делали для меня на протяжении всей моей жизни. В Новый год, и я хочу, чтобы вы оставили все печали в прошлом и шли навстречу новым свершениям.


Поздравления для ребенка с Новым Годом


Новый год является самым любимым и чудесным праздником для детей. Вне зависимости от возраста, ребенку можно напомнить о новогоднем волшебстве и пожелать новых достижений в будущем.

Например: Дорогой (ая) сын/дочь, в этот Новый год я желаю обрести тебе новые увлечения и знания, которые зажгут твои глаза. Пусть сказка и волшебство никогда не покидают твой мир. Пусть новый год будет насыщен яркими моментами, которые ты проведешь со своими друзьями и семьей. Новых целей, желаний и достижений в новом 2024 году.


Поздравления для других родственников и друзей с Новым Годом


В поздравлении родственникам и друзьям можно напомнить о веселых и счастливых моментах, которые были проведены вместе. Также их стоит поблагодарить за внимание, поддержку, дружбу, хорошее настроение и теплые эмоции.

Например: В этот новый год я хочу поблагодарить тебя за все теплые и важные дни, которые мы провели вместе. Пусть жизнь будет преподносить только взаимную любовь, искренние улыбки и вдохновение на исполнение всех планов, а здоровье и хороший достаток станут неизменными спутниками!

Поздравления для жены с Новым Годом


В новогоднюю ночь супруге будет приятно услышать комплименты и слова о том, как она любима. Жене можно пожелать исполнения желаний, хорошего настроения и позитивных эмоций. Женщине также будет важно услышать, что у ее супруга есть намерения делать ее счастливой дальше и заботиться о ней.

Например: Любимая жена, прими мои искренние поздравления! Пусть новый год будет для тебя еще более радостным, чем предыдущий. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы так оно и было! Оставайся такой же прекрасной, мудрой, цветущей! Пусть все твои цели в новом году будут достигнуты!

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Поздравления для мужа с Новым Годом


В поздравлении с новым годом мужчине можно пожелать сил, энергии, исполнения задуманного. Женщине также важно отметить, что рядом с мужем она чувствует себя в безопасности и комфорте.

Например: Любимый, рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. И за твою любовь я хочу благодарить тебя каждый день, поэтому сделаю все возможное, чтобы 2024 год стал для тебя по-настоящему счастливым! Оставайся таким же целеустремленным и сильным и при этом чутким и ласковым. Пусть все желанья непременно сбудутся!

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Для жителей Подмосковья подготовили график техобслуживания газового оборудования
26 декабря 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Опубликован график техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
График на 2024 год появился на официальном сайте «Мособлгаза».

«Осуществлять техобслуживания будут квалифицированные сотрудники «Мособлгаза» — газовые участковые. Отличить их можно будет по сезонной спецодежде и удостоверению с QR-кодом.<…> Появление на территории Московской области газовых участковых — это еще один весомый шаг в обеспечении жителей региона необходимой информацией о газовой безопасности. Выполнять техобслуживание квалифицированные специалисты будут один раз в год», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Кроме этого, жителей Московской области будут оповещать за две недели до проведения техобслуживания по электронной почте, также за неделю до указанной даты управляющие компании разместят соответствующие объявления на своих информационных щитах.

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Подмосковная «Система-112» приняла в 2023 году более 12,5 млн вызовов
26 декабря 2023, 17:00

Операторы «Системы-112» обработали в уходящем году более 12,5 млн вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов.
«Каждый день в среднем принималось по 35 тыс обращений. Почти половина звонков требовала реагирования экстренных служб. Больше всего обращений пришлось на скорую помощь – 71% вызовов, 22% – на полицию и ГИБДД. Остальные вызовы относились к газовой службе, пожарной охране и другим службам», – говорится в сообщении.
С начала года большинство заявителей обращались на номер «112» с помощью телефонного звонка – около 11,5 млн. СМС-сообщения оправили порядка 20 тыс раз. Ещё 10 тыс обращений поступило через мобильное приложение «112 МО» и около 9 тыс – с помощью ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Обратиться в «Систему-112» Московской области можно и через чат-бота.

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#московская область
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В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке
Депутат Драпеко призвала не прощать Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке
26 декабря 2023, 16:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Лентой.ру» призвала не прощать российских исполнителей Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту за участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
По её словам, звёзды начали активно извиняться за участие в этом нашумевшем мероприятии только потому, что их новогодние концерты оказались под угрозой отмены. То есть, их волнует лишь риск потерять огромный заработок.

Драпеко призвала на этот новый год не прощать звёзд, заявив, что «погнала бы их отовсюду, чтобы неповадно было».

Такое мнение депутат объяснила тем, что артисты должны быть примером для россиян, в первую очередь, для молодёжи. А участие в подобных мероприятиях делает их «антигероями».

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#звёзды
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Фаевская вручила благодарность федерального омбудсмена главе Истры Витушевой
26 декабря 2023, 16:29

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила благодарность главе городского округа Истра Татьяне Витушевой от имени своей федеральной коллеге Татьяны Москальковой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Мне очень приятно вручить награду такого уровня Татьяне Витушевой. Благодарю за неравнодушие и инициативу, за ваш созидательный труд», – сказала Фаевская.
По словам Витушевой, свою работу она выстраивала с учётом запросов жителей муниципалитета. Она уверена, что современные механизмы взаимодействия с населением помогают быстро решать социально-значимые вопросы.

Одно из главных направлений работы в городском округе – помощь семьям участников спецоперации. По инициативе Витушевой был создан первый в области Центр поддержки участников СВО и членов их семей, объединивший 15 волонтёрских пунктов.

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#московская область
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В Подмосковье за ночь обработали от гололёда 7,5 тыс км дорог
26 декабря 2023, 16:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области минувшей ночью очистили и обработали противогололёдными материалами 7,5 тыс км дорог. В первую очередь обработке подверглись опасные участки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В работах были задействованы более 1 тыс дорожников и около 500 единиц снегоуборочной техники. Оперативный штаб круглосуточно отслеживает ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он напомнил, что во вторник в Московском регионе ожидается плюсовая температура. Местами возможен снег, на дорогах прогнозируется гололедица.

В министерстве призвали автомобилистов быть внимательнее в населённых пунктах, не совершать резких манёвров и не спешить. В случае ДТП или другой чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

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#московская область
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Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками
26 декабря 2023, 16:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали рыбакам воздержаться от выхода на лед в оттепель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Профилактические рейды были приведены сотрудниками службы на водоемах городских округов Шаховская и Клин.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили население о том, что лед в эти дни начинает интенсивно таять, поэтому риск провалиться в холодную воду существенно увеличился. Спасатели посоветовали любителям зимних развлечений не пренебрегать мерами безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. <…> Также напомнили о способах самоспасения при провале под лед и разъяснили порядок оказания помощи человеку, угодившему в ледяную полынью», — отметил замачальника территориального управления Андрей Образцов.

Также в ведомстве также подчеркнули, что стоит полностью отказаться от посещения водных объектов в период оттепелей.

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У замглавы офиса Зеленского обнаружили квартиру размером с торговый центр
В декларации замглавы офиса Зеленского Шурмы нашли квартиру размером с ТЦ
26 декабря 2023, 16:07

Фото: iStock/alzay

В декларации заместителя главы офиса украинского президента Ростислава Шурмы числится квартира размером с торговый центр. Такую информацию нашли журналисты-расследователи YouTube-проекта BIHUS.Info.
Отмечается, что квартира площадью свыше 710 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе и оценивается в более чем 178 миллионов рублей. Собственником недвижимости выступает жена Шурмы.

Вместе с тем, в данном жилом комплексе у замглавы офиса Зеленского находится во владении ещё одна квартира размером в 53,2 квадратных метров, а также два парковочных места. Уточняется, что всё это имущество было приобретено в 2020 году.

Также журналисты нашли информацию о том, что уже занимая должность замглавы офиса, Шурма одолжил своему родному брату порядка 163 миллионов гривен, а жена добавила ещё 43 миллиона.

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