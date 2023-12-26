В Подмосковье насчитали более 100 тыс автомобилей такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В реестре такси на территории Московской области числится более 100 тыс автомобилей и около 38 тысяч перевозчиков. Помимо этого, 39 водителей уже работают как самозанятые, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Там напомнили, что в регионе ведётся системная работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.
Главным нововведением уходящего года в министерстве назвали закон о такси, принятый 1 сентября. Он обязывает перевозчика регистрироваться и находиться на учёте в налоговых органах Московской области.
Благодаря закону разрешение могут получить не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и физические, оформленные как самозанятые. Транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность.
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«С начала года проверено порядка 28 тыс автомобилей такси. 3,4 тыс водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Кроме того, за 2023 год автоматизированная система «Такси-контроль» выявила около 12 тыс нарушений региональной атрибутики такси», – говорится в сообщении.
Благодаря закону разрешение могут получить не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и физические, оформленные как самозанятые. Транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность.
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Лора Луганская