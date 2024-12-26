В Московской области за месяц было продано более 2 тысяч тонн рыбы

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В продуктовой корзине жителей Московской области всё чаще стала появляться свежая рыба — в ноябре спрос на неё увеличился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. В розничных магазинах региона было продано более 2,4 тысячи тонн этой продукции, что составляет примерно 81,5 тонны в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ассортименте представлены разнообразные виды рыбы: скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, форель, сёмга, треска, сибас, дорада и другие, в том числе местного производства.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что к концу года объём выращенной товарной рыбы в крупных рыбоводческих хозяйствах составит 3,5 тыс. тонн.
Кроме того, 20 предприятий региона производят продукцию из свежей, охлаждённой и мороженой рыбы — за 10 месяцев текущего года было выпущено более 16 тыс. тонн. Таким образом, Московская область занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 39 % от общего объёма продукции, а также 0,6 % от общероссийского показателя.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что к концу года объём выращенной товарной рыбы в крупных рыбоводческих хозяйствах составит 3,5 тыс. тонн.
Кроме того, 20 предприятий региона производят продукцию из свежей, охлаждённой и мороженой рыбы — за 10 месяцев текущего года было выпущено более 16 тыс. тонн. Таким образом, Московская область занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 39 % от общего объёма продукции, а также 0,6 % от общероссийского показателя.
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Дайана Хусинова