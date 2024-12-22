ВАРПЭ: российские рыбаки установили новый мировой рекорд по вылову одним судном

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Новый мировой рекорд по вылову одним судном установили российские рыбаки за неполный текущий год, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).
«Российский морозильный рыболовный консервный траулер «Петр I» выловил 93,5 тыс. тонн рыбы», — пояснили журналистам.Уточняется, что прошлый установленный рыбаками собственный рекорд составлял 90 тысяч тонн рыбы.
Промысловый сезон завершился в минувшую пятницу, 20 декабря. Судно занималось ловлей на протяжении 307 дней. Длительность первого рейса была с 8 января по 1 июня, а второго — со 2 июля по 20 декабря. В составе экипажей были 130 человек.
Рыба добывалась в Тихом океане и Охотском море. Выловлены скумбрия, иваси, сельдь и минтай.
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