В Московской области за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Подмосковье за пять лет действия программы формирования комфортной городской среды преобразили 219 общественных территорий. Об этом на заседании Мособлдумы рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«За это время также удалось благоустроить 45 парков, 22 парка в лесу, более 2,5 тыс. детских игровых площадок, 76 пешеходных зон; 22 площади, 33 набережные, 43 сквера и 24 станции МЦД. Московская область входит в тройку лидеров по качеству городской среды. А по индексу её качества в 2023 году Минстрой России присудил региону место», – сказал Хайкин.Он привёл примеры роста показателей территорий, которые комплексно благоустраивали за прошедшее пятилетие. Так, в Зарайске с 2018 по 2023 годы число туристов увеличилось со 130 до 250 тысяч, в Серпухове – с 580 тысяч до 1 млн.
В ближайшее время планируется реализовать проекты в Коломне, Протвино, Дедовске, Сергиевом Посаде, Красногорске, Павловском Посаде, Волоколамске. Также начнутся работы в Егорьевске, Кашире и Хотькове.
Рассказал министр и о программе благоустройства на 2024 год. Суммарно запланировано благоустроить 85 объектов, в том числе 37 общественных территорий; 14 парков; 10 парков в лесу; 11 активных зон в парках; восемь детских скверов, а также пять стел в городах воинской доблести и трудовой доблести.
Читайте также:
В Малаховке в 2024 году благоустроят Летний парк
Названы сроки открытия благоустроенного лесопарка «Истринский лес»
В Дедовске до конца года завершат благоустройство центра города
Лора Луганская