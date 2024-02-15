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В Московской области за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий

15 февраля 2024, 21:13
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье за пять лет действия программы формирования комфортной городской среды преобразили 219 общественных территорий. Об этом на заседании Мособлдумы рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«За это время также удалось благоустроить 45 парков, 22 парка в лесу, более 2,5 тыс. детских игровых площадок, 76 пешеходных зон; 22 площади, 33 набережные, 43 сквера и 24 станции МЦД. Московская область входит в тройку лидеров по качеству городской среды. А по индексу её качества в 2023 году Минстрой России присудил региону место», – сказал Хайкин.
Он привёл примеры роста показателей территорий, которые комплексно благоустраивали за прошедшее пятилетие. Так, в Зарайске с 2018 по 2023 годы число туристов увеличилось со 130 до 250 тысяч, в Серпухове – с 580 тысяч до 1 млн.


Московская область также участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего победителями стали 40 городов, реализовано 30 проектов.

В ближайшее время планируется реализовать проекты в Коломне, Протвино, Дедовске, Сергиевом Посаде, Красногорске, Павловском Посаде, Волоколамске. Также начнутся работы в Егорьевске, Кашире и Хотькове.

Рассказал министр и о программе благоустройства на 2024 год. Суммарно запланировано благоустроить 85 объектов, в том числе 37 общественных территорий; 14 парков; 10 парков в лесу; 11 активных зон в парках; восемь детских скверов, а также пять стел в городах воинской доблести и трудовой доблести.

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Услуги подмосковного БТИ теперь доступны в приложении «Добродел»
15 февраля 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Услуги Бюро технической информации Московской области теперь можно получить в телефонном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«Граждане с помощью своего смартфона могут заказать услугу БТИ Московской области «Предоставление архивных сведений». Так можно получить справку о наличии или отсутствии прав собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также справку об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости», – говорится в сообщении.
Чтобы оформить заказ, нужно скачать приложение «Добродел»; перейти в раздел «Услуги», нажать на окно «Все услуги»; выбрать блок «Дом и ЖКХ»; нажать на услугу «Предоставление архивных сведений»; заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

Ссылки на приложения: Google Play, App Store.

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Метеоролог Позднякова: «Настоящая весна наступит примерно 19-21 марта»
15 февраля 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/possum1961

Метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала наступление весны в двадцатых числах марта.
По её словам, ранней весны в этом году ожидать не стоит.

«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19-21 марта», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, Москву ожидают настоящие морозы. Он отметил, что температура будет на 10-15°C ниже нормы.

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#погода
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Владимир Путин поручил продлить работу выставки-форума «Россия»
Работу выставки-форума «Россия» продлят до 8 июля 2024 года
15 февраля 2024, 18:35

Фото: сайт международной выставки-форума «Россия»

Президент Владимир Путин обратился к правительству России с распоряжением продлить до 8 июля срок выставки «Россия». Об этом сообщил сайт Кремля.

«Правительству совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия», — говорится в тексте поручения.

Кабинету министров дан срок выполнения президентского распоряжения до 1 мая 2024 года. За продление работы выставки отвечают премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Глава государства отметил, что необходимо предусмотреть финансирование и организовать информационное сопровождение.

Международная выставка-форум «Россия» проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. На ней каждый субъект представил свои достижения и результаты развития за последние годы, а также ключевые проекты и планы на будущее. Кроме регионов на выставке-форуме свои экспозиции имеют различные ведомства России – министерство транспорта, Минцифры, Минэнерго, Минкультуры и другие.

Ранее глава государства дал высокую оценку организации выставки, в рамках которой представлены 132 экспозиции с достижениями в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и экономики всех регионов.

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#михаил мишустин
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Подмосковные мусоровозы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
15 февраля 2024, 17:38

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На усиленный режим работы перевела сотрудников компания «Хартия» — региональный оператор по обращению с отходами, обслуживающий 12 городских округов на востоке Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Всего в сборе твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории Ногинского кластера задействовано более 168 единиц техники по вывозу мусора, кроме того, подготовлены резервы», — отмечается в сообщении.
Жителям также напомнили, что нельзя оставлять машины так, чтобы они мешали проезду мусоровозов. Во время снегопадов эта проблема становится ещё актуальнее.

Ранее сообщалось, что в уборке снега во дворах и на общественных территориях Московской области участвуют более 18 тысяч коммунальщиков, задействовано более 1,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

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Новогодние ёлки привезли на переработку в подмосковную деревню Поцелуево
15 февраля 2024, 17:12

Фото: Юлия Андросова

Новогодние деревья, собранные в ходе подмосковной экологической акции «Подари ёлке вторую жизнь», отправили на переработку, большая часть из них попала в комплекс по переработке отходов «Восток», расположенный в деревне Поцелуево городского округа Егорьевск, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
В комплексе ели измельчают в щепу на специальной дробилке. Эту щепу потом используют при производстве компоста.

«Люди, которые покупали ёлки для новогоднего украшения, сдавали уже ненужные деревья на специальных площадках. И тут мы дарим им вторую жизнь, измельчая и передавая другим переработчикам», — рассказал начальник производства Дмитрий Кухаев.
Акция «Подари ёлке вторую жизнь» проводилась на территории Московской области уже в шестой раз. В этом году в регионе было открыто около 300 площадок, на которые можно было привозить новогодние деревья. Акция завершилась сегодня, 15 февраля.

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#переработка
#ёлки
#егорьевск
#мусор
#экологическая акция
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Зоозащитница Дмитриева назвала идею конфискации животных у жестоких хозяев нереализуемой
15 февраля 2024, 17:05

Фото: Istockphoto / fortise

Предложение о конфискации животных у жестоких хозяев – не более чем красивая инициатива. Никаких механизмов для его реализации сейчас нет. Такое мнение высказала «Радио 1» директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил помещать изъятых у жестоких хозяев питомцев в приют или отдавать волонтёрам.
«Разумеется, это не защитит никаких животных. Все говорят про каких-то волонтёров, но их просто не существует! Точнее, они существуют, но не готовы брать животных сотнями и тысячами, просто по звонку полиции, депутата Бурматова или РЖД. Люди, которые выступают с подобными инициативами, знают это, но при этом делают такие заявления. Кто эти прекрасные волонтёры, которые летают в грубых вертолётах и творят добро?», – задала риторический вопрос Дмитриева.
Она добавила, что волонтёры не в состоянии содержать изъятых питомцев тысячами.
«Во-первых, волонтёр – это доброволец. Во-вторых, все волонтеры, которые занимаются животными, окошачены и особачены по самые уши. Куда они будут забирать изъятых животных? Не представляю, на каком основании им будут их передавать, как контролировать условия содержания», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Не возлагает особых надежд зоозащитница и на приюты.
«Муниципальные приюты работают по программе регулирования численности животных на улице города. Но они не рассчитаны на приём питомцев со сложной судьбой. Я не понимаю, на каком основании должна принять животное и потом его пожизненно содержать? Как частное лицо? Как директор организации? Но у нас тоже есть свои программы, на которые мы привлекаем средства. Мы не можем деньги из одной нашей программы перевести на изъятое у владельца животное», – заключила Екатерина Дмитриева.
В среду в Подмосковье широко обсуждался случай в Люберцах. Там собака сидела в запертой квартире несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, ушёл в запой. Полицию вызвали соседи, которых насторожил жалобный лай. Однако правоохранители долго не могли решить вопрос с законностью проникновения в жилище. В итоге работники Мособлпожспаса в присутствии правоохранителей всё же вскрыли дверь и вызволили спаниеля. Дальнейшая судьба пса решается.

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#госдума
#законопроект
#депутаты
#питомцы
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В Москве временно будут перекрывать движение для уборки улиц от снега
Бирюков: Некоторые улицы Москвы будут перекрывать для чистки от снега
15 февраля 2024, 16:34

Фото: городское хозяйство Москвы

Кварталы некоторых московских улиц и переулков временно закроют для чистки от снега. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
«Будут отдельные участки, когда необходимо будет закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием», — сообщил заммэра.
Он подчеркнул, что временные неудобства позволят через пару суток комфортно передвигаться автомобилям и пешеходам. Пётр Бирюков порекомендовал москвичам по возможности оставить личный транспорт и воспользоваться общественным.

Последствия сильного снегопада в столице ликвидируют 14,5 тысяч единиц специальной техники. На уборку снега 15 февраля вышли более 165 тысяч человек. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

В столице сохраняются 8-балльные пробки. Метель в Москве продлится весь день, высота сугробов к завтрашнему утру достигнет 60 см.

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#транспорт
#пробки
#метель
#снегопад
#снегоуборочная техника
#москва
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Иеромонах Макарий назвал Сретение Господне праздником смерти
Иеромонах Макарий пояснил значение Сретения как праздника смерти
15 февраля 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Сретенье Господне (от греческого слова, означающего «встреча») — это один из двунадесятых (двенадцати) главных церковных праздников. Он прославляет ожидание и приветствие христианской кончины и в нём отражается вся христианская мысль.
Такое толкование дал православному празднику председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш). В беседе с РИА Новости священнослужитель рассказал о праведном Симеоне, центральном герое этого события. Ему было обещано, что он не узрит смерти, не увидев прежде Христа.

Симеон долго ждал исполнения обещания Божия — он жил, по преданию, около 300 лет. И вот в этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

После этого Симеон почил с миром и радостью, так как отправился к небу и к той цели, которую указал ему Господь. Иеромонах Макарий отметил, что Сретение — в каком-то смысле праздник смерти, так как Симеон, ранее усомнившийся в рождении Христа от девы, увидел младенца, уверовал, приветствовал свою смерть и отправился умирать.

Вспомнив греческое значение названия праздника, можно трактовать Сретение как праздник встречи христиан с Богом, так как в этот день праведный Симеон, прозванный с той поры Богоприимцем, и Анна Пророчица встретились с младенцем Иисусом Христом, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения.

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Юбилейная «Гонка Александра Легкова» соберёт в Подмосковье более 2 тыс лыжников
15 февраля 2024, 16:12

На старт 10-й «Гонки Александра Легкова» в Подмосковье выйдут порядка 2 тыс любителей лыж. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Фестиваль пройдёт 23 и 24 февраля в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа.
В первый день фестиваля пройдут соревнования на дистанциях 10 и 20 км для взрослых, а также 1, 3 и 5 км для детей.

Второй день будет посвящён лыжным мастер-классам. Участники соревнований и гости смогут провести время всей семьёй. Впервые на одной площадке можно будет увидеть 31 олимпийскую медаль, получить автограф от прославленных спортсменов, поучаствовать в розыгрышах и поболеть за участников в фан-зоне.

Общий призовой фонд мероприятия составит 5 млн рублей.

Первые соревнования прошли в 2015 год. Тогда участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет. Как отметили в министерстве, 10-летие «Гонки Александра Легкова» совпадает с юбилеем Олимпийских игр в Сочи, когда спортсмен завоевал чемпионский титул.

Почётными гостями 10-й «Гонки Легкова» станут прославленные спортсмены с мировым именем, чемпионы и призёры Олимпийских игр: Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва и другие.

Регистрация на участие в юбилейной гонке продолжается на сайте.

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