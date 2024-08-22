В Павловском Посаде предотвратили незаконную перевозку 30 м³ стройотходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Павлово-Посадском городском округе во время экологического рейда предотвратили сброс 30 кубометров строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с коллегами из Минэкологии и МВД России провели очередной рейд по пресечению незаконной перевозки отходов строительства, сноса и грунтов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках пилотного проекта запустили новую электронную услугу. Теперь предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов онлайн.
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«Всего проверили 17 единиц техники. У трёх водителей не было необходимых для перевозки документов. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, а транспортные средства задержали. Тем самым был предотвращён сброс строительного мусора объёмом 30 м³», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках пилотного проекта запустили новую электронную услугу. Теперь предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов онлайн.
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Лора Луганская