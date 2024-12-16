В Московской области запускают региональный этап программы «Время героев»

Фото: пресс-служба правительства МО
Региональный этап программы «Время героев» по кадровой подготовке ветеранов СВО для работы в различных сферах запустят в Подмосковье в будущем году, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«Программа Время героев» существует на федеральном уровне, а с 2025 года мы реализуем её по четырём направлениям в Московской области. Первое направление — «Гражданский активист», второе — «Управленец», третье — «Профильный специалист» и четвёртое — «Предприниматель». Важно, чтобы депутатский корпус, бюджетные организации, крупный бизнес также участвовали в этом проекте», — сказал Андрей Воробьёв.Глава региона подчеркнул, что реализация этой программы будет в таком же приоритете, как и работа в рамках национальных проектов.
Читайте также:
В Подмосковье создадут Ассоциацию ветеранов СВО
Поддержка бойцов СВО останется одним из главных направлений работы Подмосковья
Губернатор Воробьёв объявил о введении в школах QR-кодов для борьбы с травлей
Лев Каштанов