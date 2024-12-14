Поддержка бойцов СВО останется одним из главных направлений работы Подмосковья

Договор о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых хочет подписать с США Украина, когда к власти придет Дональд Трамп, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в конфликте. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на чиновников обоих государств.