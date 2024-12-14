Поддержка бойцов СВО останется одним из главных направлений работы Подмосковья

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Одним из главных направлений работы подмосковного правительства останется поддержка бойцов спецоперации, а также их семей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, подводя итоги XXII съезда партии «Единая Россия» в своем Telegram-канале.
«Мы стали одним из пилотных регионов для программы «Время Героев». Один из участников СВО уже работает у нас в правительстве. Эту программу мы продолжим. Уже сейчас формируется второй поток», — гласит публикация Воробьева.Перед этим глава государства Владимир Путин обратился к соратникам с предложением о создании аналогичных проекту «Время героев» региональных программ для поддержки ветеранов боевых действий.
Президент попросил партийных чиновников активно работать над поставленными перед ними задачами.
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Никита Кротов