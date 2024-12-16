В Подмосковье создадут Ассоциацию ветеранов СВО

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)
Ассоциацию ветеранов специальной военной операции создадут в Московской области в начале будущего года, она призвана помочь людям с военным опытом в решении актуальных проблем. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«В 2025 году мы вместе с фондом «Защитники Отечества» создаём Ассоциацию ветеранов СВО с муниципальными представительствами в каждом округе. Ассоциацию возглавит Кирилл Лосунчуков — участник СВО, трижды кавалер Ордена Мужества, кавалер ордена «За военные заслуги». Глава областного отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Владимировна Ермакова и Сергей Владимирович Колунов (депутат Госдумы от Красногорского округа — прим. ред.) станут сопредседателями этой ассоциации», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что заработать подмосковная Ассоциация ветеранов СВО должна уже в феврале будущего года.
Читайте также:
Поддержка бойцов СВО останется одним из главных направлений работы Подмосковья
Губернатор Воробьёв объявил о введении в школах QR-кодов для борьбы с травлей
Губернатор Воробьёв вручил трём лауреатам первую премию «Золотой пиксель»
Лев Каштанов