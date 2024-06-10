В Московской области запустили акцию «Рисуем зелёный мир и экологию»

Фото: сайт акции
В Подмосковье стартовала ежегодная эколого-патриотическая образовательная акция «Рисуем зелёный мир и экологию». Её запустили Общественная палата Московской области и Мособлдума совместно с Российским экологическим обществом в рамках проекта МЫДЕТИМО.РФ.
На этот раз акция посвящена Году семьи, а также принятию Мособлдумой Закона об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области.
На открытой площадке дети разных возрастов рисуют изображение большого Земного шара, внутри которого представляют своё видение мира на планете, защиты окружающей среды, счастливой семьи, дружбы, защиты домашних животных, а также символы России и Подмосковья, муниципалитетов Московской области.
Примеры работ представлены на сайте www.мыдетимо.рф и в соцсетях проекта по ссылке. Темы для детских работ в этом году – «Семья и экология», «Папа, мама, я – за экологию», «Наша семья за экологию», «Мои домашние питомцы», «Символы Подмосковья», «Символы России» и так далее.
Акция проходит при поддержке правительства Московской области и администраций городских округов.
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На открытой площадке дети разных возрастов рисуют изображение большого Земного шара, внутри которого представляют своё видение мира на планете, защиты окружающей среды, счастливой семьи, дружбы, защиты домашних животных, а также символы России и Подмосковья, муниципалитетов Московской области.
Примеры работ представлены на сайте www.мыдетимо.рф и в соцсетях проекта по ссылке. Темы для детских работ в этом году – «Семья и экология», «Папа, мама, я – за экологию», «Наша семья за экологию», «Мои домашние питомцы», «Символы Подмосковья», «Символы России» и так далее.
«Цель акции – объединить детей Подмосковья разных возрастов совместным проектом, который влияет на их экологическое просвещение и образование, формирует коллективный подход к одной из самых важных проблем современности – бережному отношению к природе и планете Земля, дружбе между детьми. Многие рисунки посвящены России и её символам, любви к Родине, семье», – рассказал координатор проекта от Общественной палаты Московской области Илья Ермаков.Организаторы получили уже более 450 отчётов из разных городов Подмосковья, но акция продолжается. Это уже четвёртый год, когда творческий процесс объединяет десятки тысяч детей и взрослых.
Акция проходит при поддержке правительства Московской области и администраций городских округов.
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Лора Луганская