В Шатуре прошла экологическая акция «Чистый лес»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура
Экологическая акция «Чистый лес» прошла в Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
В акции приняли участие депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Бурмистрова, председатель Совета ветеранов округа Сергей Фролов и волонтеры шатурского Комплексного молодежного центра.
Стоит отметить, что акция «Чистый лес» совсем молодая и в проходит в Подмосковье с прошлого года.
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«На площади 0,5 гектара близ поселка Красные Луга вместе с работниками Комитета лесного хозяйства и Мособллеса участники очистили лес от валежника и сухостоя, а также нашли и собрали в мешки мусор.Очень много было обращений от жителей привести в порядок наши леса, ведь это продолжение нашего дома. Так же, как и дома, важно поддерживать здесь чистоту – это наша обязанность и долг перед будущими поколениями. Здорово, что среди участников акции сегодня много молодежи», — поделился Эдуард Живцов.
Стоит отметить, что акция «Чистый лес» совсем молодая и в проходит в Подмосковье с прошлого года.
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Мира Полтева