В Серпухове завершилась экологическая акция «Особенности национальной уборки»

Фото: сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Общегородской пляж на Оке стал новой площадкой крупнейшей федеральной экологической акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Федеральная экологическая акция «Особенности национальной уборки» прошла на берегу Оки.
Перед стартом уборки для участников прошла зарядка от чемпиона мира Фёдора Чудинова.
«Экология — общее дело. Вместе с серпуховичами в уборке городского пляжа сегодня приняли участие народный артист России Семен Стругачёв, блогер и музыкант Евгений Ершов. Всеобщими усилиями удалось собрать больше четырёх тонн отходов. По-летнему теплая солнечная погода позволит открыть досрочно пляжный сезон, и не сомневаюсь, что в этом году зона отдыха у воды вновь станет одним из самых востребованных» — подчеркнул глава округа Сергей Никитенко.
В акции принимали участие министерство экологии Московской области, депутаты Госдумы, представители Федерации бокса России, «Единая Россия», Молодая Гвардия и жители округа.
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