В Московской области завершен капремонт семи мостовых сооружений

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье завершили капитальный ремонт 7 мостовых сооружений. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы на семи мостах Московской области завершены дорожными службами в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Кроме этого, мосты в Серебряных Прудах и Орехово-Зуеве и путепровод в Егорьевске были полностью демонтированы и возведены заново.
Стоит отметить, что до конца 2023 года будет завершен первый этап капремонта путепровода через ж/д пути в Воскресенске и на мосту через р. Черноголовку в Ногинске.
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«В семи округах капремонт мостов завершён: в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах <…>», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Стоит отметить, что до конца 2023 года будет завершен первый этап капремонта путепровода через ж/д пути в Воскресенске и на мосту через р. Черноголовку в Ногинске.
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Мира Полтева