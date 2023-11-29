В Московской области завершили капремонт шести мостов

Фото: Минтранс МО
Подмосковные дорожники завершили капремонт шести мостов на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах. Полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осётр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод у деревни Ширяевской в Егорьевске. Сейчас ремонтные работы продолжаются ещё на семи мостах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.В пресс-службе добавили, что в Истре отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове – путепровод через железнодорожные пути на ул. Пушкина, в Наро-Фоминске на площади Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару.
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Лора Луганская