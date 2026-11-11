В московской полиции назвали способы снизить риск заражения гаджетов вирусами
Отключение автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах поможет снизить риск заражения гаджетов вредоносными программами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Согласно материалу, число преступлений, связанных с компьютерными вирусами, выросло почти в 12 раз по сравнению с прошлым годом. С января по июнь правоохранители зарегистрировали 2969 таких преступлений по статье 273 УК РФ — это рекордный показатель с 2023 года.
Вредоносные программы создают для взлома систем, кражи личных данных, порчи файлов и слежки за пользователем. Они попадают в устройства через заражённые файлы, сайты или флешки. Помимо отключения автоматической загрузки в мессенджерах, в МВД также рекомендовали россиянам установить на свои устройства антивирус.
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