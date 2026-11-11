В московской полиции назвали способы снизить риск заражения гаджетов вирусами

11 ноября 2026, 04:43

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Отключение автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах поможет снизить риск заражения гаджетов вредоносными программами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.