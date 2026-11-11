Два летевших в Санкт-Петербург пассажирских самолёта совершили посадку в Хельсинки
Два пассажирских самолёта, направлявшихся в Санкт-Петербург, совершили посадку в Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
В материале подчеркивается, что речь идёт о рейсах из Стамбула и Хургады. Оба борта приземлились в международном аэропорту Хельсинки из-за действующих ограничений по безопасности полётов. Ещё один самолёт из Хургады, находившийся в воздушном пространстве Литвы, решил сесть в Калининграде.
В ночь на 11 ноября пресс-служба Росавиации сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Кроме того, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об уничтожении 42 украинских беспилотников над регионом.
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