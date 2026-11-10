В Ингушетии при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека
В Назрани при столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии.
Прибывшие на место аварии специалисты поисково-спасательного отряда «Эрзи» установили, что столкнулись Lada Granta и Lada Vesta. Точные причины и обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.
Для ликвидации последствий ДТП привлекли восемь человек и три единицы техники. Четырёх пострадавших, среди которых есть ребёнок, доставили в приёмное отделение ИРКБ имени А. О. Ахушкова, а также в детскую республиканскую больницу в Назрани.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Кемеровской области медведь утащил сторожевую собаку с территории разреза. Животное отбивалось изо всех сих, но все же погибло в схватке с большим зверем.
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