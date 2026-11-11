Посольство РФ следит за судьбой россиянина Ларгина, который ожидает суда в США
Посольство России в США отслеживает судьбу гражданина РФ Михаила Ларгина, которого экстрадировали из Коста-Рики по запросу американских властей. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы российского диппредставительства в Вашингтоне Андрей Бондарев.
Сейчас Ларгин содержится в следственном изоляторе в Майами и ждёт суда. Ему вменяют обход экспортных ограничений США в отношении Венесуэлы. Рассмотрение дела с участием коллегии присяжных пройдёт в суде по южному округу штата Флорида 14 декабря. В настоящий момент посольство РФ поддерживает контакт с россиянином и его адвокатом и оказывает Ларгину консульско-правовое содействие.
Ранее «Радио 1» передавало, что сотрудники Читинской таможни остановили в аэропорту двух иностранцев, собиравшихся вылететь в Пекин. Под одеждой у мужчин нашли цепи из сплава с золотом. Подробности читайте здесь.
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