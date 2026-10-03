Бастрыкину представят доклад по делу о смерти матери с младенцем в Шереметьево
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти женщины и ее новорожденного ребенка в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после обнаружения тел матери и новорожденного мальчика в одном из помещений аэропорта в Химках. По данным правоохранительных органов, погибших нашли в туалете терминала.
Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Ярославу Яковлеву представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего и ходе расследования. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее появились новые подробности об убийстве ребенка женщиной в Шереметьево. Детали — в нашем материале.
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