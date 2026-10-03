Haval снес курьера на электровелосипеде и влетел в другую иномарку
Haval сбил 19-летнего курьера в Челябинске, он погиб
В Челябинске 19-летний велокурьер погиб в ДТП с двумя автомобилями. Авария произошла днем 3 октября на улице Новороссийской, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 12:40 возле дома № 122 50-летний водитель Haval сбил курьера, который передвигался на электровелосипеде. После столкновения автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai.
От полученных травм 19-летний велокурьер скончался на месте. В результате аварии на участке дороги образовался затор.
Ранее водителя вытащили из горящей машины после ДТП в Подмосковье. Подробности — в нашем материале.
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