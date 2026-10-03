Песня напугала российского медведя

03 октября 2026, 18:22

Туристы напугали медведя громкой песней в Челябинской области

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Туристы полтора часа отпугивали медведя криками и спаслись с помощью песни в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.