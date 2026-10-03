Песня напугала российского медведя
Туристы полтора часа отпугивали медведя криками и спаслись с помощью песни в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел на горе Уван. Шестеро туристов находились там после наступления темноты, когда из леса к ним вышел медведь. Путешественники вызвали спасателей и попытались отпугнуть зверя громкими криками.
По данным канала, медведь около полутора часов держался рядом с группой, периодически приближаясь к людям. Когда хищник подошел ближе, туристы начали петь. После этого животное ушло в лес.
Опасаясь повторной встречи с медведем, туристы не сразу отправились навстречу спасателям, которые подавали голос. В результате эвакуация группы завершилась только ночью. По данным СМИ, в национальном парке «Зюраткуль» обитает около 100 медведей.
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