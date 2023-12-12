В Московском регионе ожидается метель

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В Московском регионе сегодня, 12 декабря, ожидаются облачная погода, метель и до 8°C мороза. Об этом сообщили в Гидрометцентре Москвы.
«Облачно, снег, по области местами сильный, местами метель, гололедица. Температура воздуха в Москве составит от -6 до -4°C, по области от 8 до 3°C мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также подтвердил информацию о возможной метели в Московском регионе сегодня, 12 декабря, ближе к вечеру.
«Ленинградская область, Псковская, Новгородская — сильный снег. В Поволжской, Рязанской и Московской областях — также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель. Сильный снегопад, причём с мокрым снегом, в Ростовской области и в Центральном Черноземье — Белгородская, Липецкая область — там по-настоящему сильный снегопад», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.
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