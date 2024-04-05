В Московскую область прилетели белые аисты

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Перелётные белые аисты вернулись в Подмосковье после зимовки и обустраивают свои гнёзда, птиц заметили жители Волоколамского и Рузского округов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В Подмосковье аисты обитают в западной части региона. Этот вид занесён в Красную книгу Московской области и в начале двухтысячных считался редким. За достаточно небольшой промежуток времени число гнездящихся в регионе пар выросло с 85 до 126, что отрадно», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Первыми возвращаются самцы, они прилетают на старые гнёзда и начинают готовить их к новому сезону, а затем прилетают самки. Вопреки распространённому мнению, большинство аистов создают пару только на один сезон. А вот своему гнезду эти птицы верны и прилетают туда из года в год. Более того, после смерти самца старое гнездо могут занять его выросшие птенцы.
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