В Подмосковье вышли из спячки жуки, пауки и бабочки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Членистоногие пробудились от зимней спячки в Московской области, по данным специалистов, активизация насекомых указывает на то, что зимняя погода в регион уже не вернётся, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Пробуждение членистоногих — признак того, что заморозков уже быть не должно. Сейчас можно увидеть пробегающую по дороге жужелицу или муравья, порхающую бабочку крапивницу», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что насекомые являются важным звеном в пищевых цепях, поэтому сейчас уже можно ожидать всех перелётных птиц, которые питаются членистоногими.
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