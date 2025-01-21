В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учёт

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В Москве молодым людям, которым исполнится 17 лет в этом году, не придётся приходить в военкомат для постановки на воинский учёт – это будет сделано автоматически. Об этом сообщил столичный военный комиссар Максим Локтев в интервью Агентству городских новостей «Москва».
Отмечается, что с 1 января по 31 марта молодым людям, которым в 2025 года должно исполниться 17 лет, начнут поступать СМС и уведомления в личном кабинете на портале mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Аналогичные сообщения придут и их родителям. Это означает, что очное посещение пункта призыва не понадобится.
При этом Локтев подчеркнул, что автоматическая первоначальная постановка на воинский учёт не означает определение категории годности или призыв на срочную службу. После достижения 18 лет юноши будут обязаны прибыть в Единый пункт призыва на улице Яблочкова, 5с5, чтобы уточнить документы воинского учёта, определить права на отсрочку и категорию годности после прохождения медкомиссии.
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Анастасия Чинкова