Военные сборы 2025: кого призовут, ответственность за неявку, отправка на СВО

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16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Мероприятие является ежегодным. Кого призовут на военные сборы в текущем году, как они оплачиваются и сколько длятся, рассказывает «Радио 1».
Указ Путина о военных сборах в 2025 году
Путин подписал указ, согласно которому в 2025 году будут призывать граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствиях, а также в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть 16 января.
Военные сборы2025
Военные сборы подразделяются на учебные сборы и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.
Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяют Минобороны РФ и другие федеральные ведомства, где предусмотрена военная служба.
Военные сборы длятся не более двух месяцев, при этом их общая продолжительность за время пребывания гражданина в запасе не должна превышать 12 месяцев.
Даты начала военных сборов в 2025 году пока неизвестны. Они будут установлены после указа президента.
Что будет, если не явиться по повестке
За неявку по повестке, врученной законным способом — через работодателя, лично в руки по месту работы, учебы, жительства, заказным письмом предусмотрены штрафы в размере до 30 тысяч рублей.
При этом уголовная ответственность за неявку по повестке на военные сборы для граждан, пребывающих в запасе, законом не установлена.
Работа и зарплата
Работодатель обязан освободить от работы призванных на военные сборы и сохранить за ними рабочее место. Помимо этого, им выплачивается средняя зарплата по месту работы.
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Отправка участников военных сборов в зону СВО
Статья 54 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что военные сборы проводятся только для проверки боевой подготовки находящихся в запасе или для обучения работе с боевой техникой. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. Это означает, что участников военных сборов направить в районы боевых действий не могут.
Кого призовут на военные сборы
На военные сборы могут призвать граждан, находящихся в запасе.
Для рядовых военнообязанных первого разряда предельный возраст запаса составляет 40 лет, второго разряда —50 лет, а третьего — 55 лет.
Кто освобождается от сборов
Освобождению от военных сборов подлежат мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, на военные сборы не призовут следующую категорию граждан:
- женщины;
- прошедшие альтернативную службу;
- граждане, у которых имеются трое и более несовершеннолетних детей;
- уволенные в запас менее двух лет назад;
- граждане, забронированные за органами власти на период мобилизации и в военное время;
- сотрудники ОВД и войск нацгвардии, пожарные, таможенники и сотрудники ФСИН;
- гражданский персонал ВС РФ;
- действующие летчики, железнодорожники, моряки, педагоги;
- граждане, занятые на посевной.
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