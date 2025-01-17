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Военные сборы 2025: кого призовут, ответственность за неявку, отправка на СВО

Фото: iStock/DIMUSE

Фото: iStock/DIMUSE

16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Мероприятие является ежегодным. Кого призовут на военные сборы в текущем году, как они оплачиваются и сколько длятся, рассказывает «Радио 1».

Указ Путина о военных сборах в 2025 году


Путин подписал указ, согласно которому в 2025 году будут призывать граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствиях, а также в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть 16 января.

Военные сборы2025




Военные сборы подразделяются на учебные сборы и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.

Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяют Минобороны РФ и другие федеральные ведомства, где предусмотрена военная служба.

Военные сборы длятся не более двух месяцев, при этом их общая продолжительность за время пребывания гражданина в запасе не должна превышать 12 месяцев.

Даты начала военных сборов в 2025 году пока неизвестны. Они будут установлены после указа президента.

Что будет, если не явиться по повестке


За неявку по повестке, врученной законным способом — через работодателя, лично в руки по месту работы, учебы, жительства, заказным письмом предусмотрены штрафы в размере до 30 тысяч рублей.

При этом уголовная ответственность за неявку по повестке на военные сборы для граждан, пребывающих в запасе, законом не установлена.

Работа и зарплата


Работодатель обязан освободить от работы призванных на военные сборы и сохранить за ними рабочее место. Помимо этого, им выплачивается средняя зарплата по месту работы.


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Отправка участников военных сборов в зону СВО


Статья 54 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что военные сборы проводятся только для проверки боевой подготовки находящихся в запасе или для обучения работе с боевой техникой. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. Это означает, что участников военных сборов направить в районы боевых действий не могут.

Кого призовут на военные сборы


На военные сборы могут призвать граждан, находящихся в запасе.

Для рядовых военнообязанных первого разряда предельный возраст запаса составляет 40 лет, второго разряда —50 лет, а третьего — 55 лет.

Кто освобождается от сборов


Освобождению от военных сборов подлежат мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, на военные сборы не призовут следующую категорию граждан:

  • женщины;
  • прошедшие альтернативную службу;
  • граждане, у которых имеются трое и более несовершеннолетних детей;
  • уволенные в запас менее двух лет назад;
  • граждане, забронированные за органами власти на период мобилизации и в военное время;
  • сотрудники ОВД и войск нацгвардии, пожарные, таможенники и сотрудники ФСИН;
  • гражданский персонал ВС РФ;
  • действующие летчики, железнодорожники, моряки, педагоги;
  • граждане, занятые на посевной.

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Жителям Подмосковья рассказали об уловке мошенников для обхода защиты от фишинга
17 января 2025, 12:09

Фото: istockphoto.com/Sadi Maria

Мошенники начали использовать новый способ для обхода защиты от фишинга в СМС-сообщениях, о нём рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В iMessage защита от фишинга автоматически блокирует ссылки в сообщениях, пришедших от незнакомых отправителей. Мошенники, чтобы снять эту блокировку присылают сообщения, предполагающие ответ. Например: «Ваш штраф за парковку не оплачен. Ответьте Y для получения деталей». После ответа на такое сообщение ссылки становятся активными, а мошенники, убедившись, что человек реагирует на спам, начинают кибератаку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фишинговые сообщения приходят под видом запросов на оплату, банковских уведомлений и пр.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, следует игнорировать подозрительные СМС, а в случае сомнений в подлинности сообщения нужно проверить информацию на официальном сайте организации.

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#мошенничество
#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин
17 января 2025, 11:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 300 машин, завершили на территории жилого комплекса «Одинцово-1» в Одинцовском городском округе, высота паркинга составляет пять этажей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Паркинг общей площадью более 8,6 тыс. квадратных метров построен с использованием металлокаркаса. Основным преимуществом проекта стала высокая эффективность использования пространства. Металлический каркас с большепролётными балками позволил значительно увеличить вместимость паркинга по сравнению с монолитными объектами такого же размера», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что паркинг для безопасности и удобства водителей оборудован лифтами и эвакуационной лестницей.

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#минжилполитики мо
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#строительство
#одинцово
#одинцовский городской округ
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Идеальное сочетание вкуса и пользы: салат из трёх ингредиентов на скорую руку
17 января 2025, 11:40

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Сочетание крабовых палочек, брокколи и болгарского перца даёт оригинальный вкус, а буйство красок блюда обязательно привлечёт внимание гостей. Рецептом салата делится «Радио 1».


Ингредиенты

  • 1 брокколи;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 300 г крабовых палочек;
  • соль и перец — по вкусу;
  • майонез или сметана 20% — по вкусу.
Крабовые палочки можно заменить на крабовое мясо, а красный болгарский перец — на жёлтый.

Фото: iStock/Anna Cinaroglu

Инструкция

  1. Отварите брокколи, она может быть как замороженная, так и свежая. Перед тем как варить, воду лучше посолить. Если вы любите, чтобы капуста хрустела, варите 5-7 минут.
  2. Отварную брокколи разберите на соцветия.
  3. Помойте перец, нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте крабовые палочки.
  4. Перемешайте все ингредиенты.
Заправьте салат либо майонезом, либо сметаной. Можете смешать майонез со сметаной и заправить салат. Добавьте соль и чёрный перец по вкусу.

Фото: iStock/igorbondarenko


С чем употреблять

Данный салат является самостоятельным блюдом и не требует дополнения.


Как подают

Если хочется сделать яркую разноцветную сервировку, то можно подать салат без заправки. В отдельную пиалку положите соус, гости потом сами размешают. Приятного аппетита!


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#кулинария
#рецепты
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Застреливший убийцу Михаила Круга заключил брак в колонии
17 января 2025, 11:14

Фото: iStock/ battler

Лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов по кличке Младший Волк заключил брак в колонии и взял фамилию супруги, сообщил Telegram-канал Shot.
47-летний преступник, который отбывает пожизненный срок, хочет психологически дистанцироваться от былых грехов перед новыми судебными заседаниями, отметил собеседник канала. Теперь последнего лидера ОПГ «Тверские волки» зовут Александр Ширшов.

Женой заключенного стала 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области. Она трудилась секретаршей в нескольких судах региона. На свидания к Александру она стала ходить, когда мужина находился в ИК-56 «Черный беркут». Потом его переместили в хабаровскую «Снежинку».

В 2019 году уже Александр Ширшов (Осипов) поделился, что в марте 2003 года застрелил и закопал в лесу тверского бандита Дмитрия Веселова — убийцу Михаила Круга.

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#убийство
#брак
#свадьба
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Ушел из жизни Дэвид Линч: как вредная привычка убила выдающегося режиссера? Биография, личная жизнь и карьера
17 января 2025, 11:05

Дэвид Линч (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

В августе 2024 года Дэвид Линч сообщил о своей диагностированной эмфиземе, из-за которой он больше не мог покидать дом, так как даже простуда могла представлять для него опасность. 16 января стало известно о кончине режиссера. Как жил и от чего на самом деле умер Линч расскажет «Радио 1».

Дэвид Линч скончался на 79-м году жизни


Американский режиссер скончался в возрасте 78 лет, о чем его родные сообщили в социальных сетях.

В августе прошлого года Линч делился новостями о своем здоровье, сообщив о диагностированной эмфиземе, а в ноябре он рассказал о своих трудностях с дыханием.

«Мне трудно пройти через всю комнату. Это как будто ты идешь с полиэтиленовым пакетом на голове», — говорил режиссер.


Пагубная привычка с восьми лет


Линч не раз признавался, что курение играло значительную роль в его жизни.

«Мне нравился запах табака и его вкус. Я любил прикуривать сигареты. Это было частью моего творческого процесса как художника и режиссера», — вспоминал он.

По информации издания People, Дэвид Линч начал курить в восемь лет. К моменту выхода его первого инди-фильма «Голова-ластик» в 1977 году курение стало неотъемлемой частью его задумчивого артхаусного образа, а сигареты — важным элементом его экранного творчества.

Режиссер также делился своими попытками избавиться от этой вредной привычки на протяжении многих лет. «Когда становилось сложно, я снова закуривал первую сигарету, и это было как путешествие в рай в один конец. А потом ты снова начинаешь курить», — описывал он свою борьбу с зависимостью.


Серьезный диагноз Дэвида Линча

Дэвид Линч и его супруга Эмили Стоуфл (слева)
(Фото:РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2020 году у режиссера «Малхолланд Драйв» была выявлена эмфизема. Это хроническое заболевание легких, приводящее к одышке. Эмфизема характеризуется увеличением объема воздуха в легких, что нарушает их анатомическое строение: альвеолы становятся более крупными, а их стенки постепенно разрушаются.

При этом заболевании происходит разрушение коллагеновых волокон, отвечающих за эластичность легких. В результате альвеолы теряют способность к нормальному сжатию и разжатию, что приводит к их перераздуванию.

Тем не менее, даже после постановки этого диагноза режиссер не сразу смог отказаться от курения. Прошло два года, прежде чем он окончательно бросил эту вредную привычку. Как сообщали СМИ, Линчу пришлось начать использовать дополнительный кислород при физической нагрузке, а также он стал более подвержен другим респираторным заболеваниям. Эмфизема фактически заперла его дома.

«Раньше я никогда не любил выходить из дома, так что это хороший повод», — грустно шутил он.

Болезнь также лишила его возможности заниматься одним из любимых дел — бывать на съемочной площадке. Линч признавался, что едва мог двигаться, не задыхаясь.

«Уход из жизни был моим единственным выбором», — говорил он.

Карьера Дэвида Линча, фильмография


Дэвид Линч появился на свет 20 января 1946 года в штате Монтана, США. Его дебютный фильм «Голова-ластик» был выпущен в 1977 году. Линч стал известен благодаря таким работам, как сериал «Твин Пикс», а также фильмам «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Шоссе вникуда», «Синий бархат» и другим.

Фильм «Малхолланд Драйв» занял первое место в списках лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time Out New York и Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Он также попал в список The Guardian «1000 фильмов, которые стоит увидеть перед смертью». В 2016 году этоа картина возглавила рейтинг лучших кинокартин XXI века по версии BBC.

«Синий бархат» считается одним из величайших фильмов 1980-х годов. Американский институт киноискусства включил его в списки 100 самых остросюжетных американских фильмов за последние 100 лет.

Фильм «Человек-слон» был номинирован на премию «Оскар» в восьми категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» (Джон Херт), но не получил ни одной статуэтки. В Европе картина была удостоена премий «Сезар» и «BAFTA» в категории «Лучший фильм».

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Личная жизнь Дэвида Линча


Дэвид Линч впервые женился на Пегги Ленц в 1967 году в Чикаго. Через год у них родилась дочь Дженнифер Чемберс, которая впоследствии также стала режиссёром. Однако их брак не продлился долго, и в 1974 году пара рассталась. Во втором браке, который состоялся в 1977 году, Линч связал свою судьбу с Мэри Фиск, сестрой своего друга Джека Фиска. У них родился сын Остин в 1982 году, но через пять лет их отношения закончились.

После второго развода Линч начал отношения с актрисой Изабеллой Росселлини, которые длились четыре года. Затем он встречался с монтажёром Мэри Суини, с которой у него в 1992 году родился сын Райли. Они поженились в 2006-м, но через два месяца решили расстаться.

В начале 2009 года Линч женился на актрисе Эмили Стоуфл, с которой познакомился во время съёмок «Внутренней империи». Эмили была младше его на 30 лет. В 2012 году у пары родилась дочь Лула Богиния — в честь персонажа из фильма «Дикие сердцем».

В декабре 2023 года после 14 лет брака Линч развёлся с Эмили, которая запросила единоличную опеку над дочерью, оставив ему право на посещение ребёнка.

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Метро в Подольске: когда построят, МЦД-2 и ближайшие к городу станции
17 января 2025, 10:52

Фото: istockphoto / hank5

Подольск — крупный и быстро развивающийся город Московской области, где вопросы транспортной доступности становятся всё более актуальными. «Радио 1» расскажет о перспективах улучшения транспортной инфраструктуры города, включая метро, МЦД и возможное расширение границ Москвы.

Когда построят метро в Подольске


Точных сроков строительства подземного метро в Подольске пока нет. Проект находится на стадии развития, а его реализация зависит от множества факторов, включая финансирование и потребности региона.

Однако сообщается, что новая станция метро может открыться после 2025 года.

Ближайшие станции метро к Подольску


Ближайшими станциями метро к Подольску являются:

  • «Царицыно» (Сокольническая линия) — расположена примерно в 30 километрах от Подольска, до неё можно добраться на электричке с пересадкой на метро;
  • «Юго-Западная» (Серпуховско-Тимирязевская линия) — находится примерно в 35 километрах от Подольска, также доступна через электрички и автобусное сообщение;
  • «Таганская» (Таганско-Краснопресненская линия) — одна из центральных станций, до которой можно добраться с пересадкой на МЦД или электричке.
Для большинства жителей Подольска удобнее всего добираться до станции метро через МЦД-2.

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МЦД-2 в Подольске


МЦД-2 (Московское центральное кольцо) проходит через Подольск, улучшая транспортную доступность города. На этой линии расположены несколько ключевых станций, которые обеспечивают удобное сообщение с Москвой и другими городами Подмосковья.

Станции МЦД-2 в Подольске:

  • Подольск — главная станция города, от которой можно добраться в Москву и другие районы Подмосковья;
  • Климовск — станция, расположенная на границе Подольского и Ленинского районов, обслуживает окрестные населённые пункты.
МЦД-2 соединяет Подольск с другими важными станциями Московской области и предоставляет пассажирам удобный доступ к таким узловым точкам, как Таганская, Царицыно, Киевская и другие станции метро в Москве.

Фото: istockphoto / Dmitry Shchukin

Станет ли Подольск частью Москвы


Вопрос о возможном присоединении Подольска к Москве периодически вызывает интерес среди местных жителей и в общественных кругах. Однако на данный момент официальных планов о включении города в состав столицы не существует.

В 2019 году власти Москвы опровергли слухи о присоединении Подольска и ряда других подмосковных городов, таких как Чехов и Серпухов, к Москве.

Кроме того, в 2021 году на портале «Российская общественная инициатива» была размещена петиция, предлагающая присоединить Подольск к Москве, однако она не набрала достаточного количества голосов.

Как доехать из Москвы в Подольск


Для того чтобы добраться из Москвы в Подольск, существует несколько удобных способов.

  1. Электрички — это один из самых популярных и доступных вариантов. Регулярные электрички отправляются с Курского вокзала, и время в пути составляет около 50 минут. Стоимость билета начинается от 150 рублей.
  2. Поезда дальнего следования — из Москвы также ходят поезда, например, маршруты «Москва — Тула», которые отправляются с Курского вокзала. Время в пути не превышает 50 минут, а стоимость билета — от 240 рублей.
  3. Автобусы и маршрутки — из разных районов Москвы, таких как станции метро «Южная», «Бульвар Дмитрия Донского» и «Лесопарковая», регулярно отправляются автобусы и маршрутки. Время в пути варьируется от 40 до 60 минут в зависимости от загруженности дорог, а стоимость проезда — от 150 рублей.
  4. Автомобиль — расстояние между Москвой и Подольском составляет около 44 км. Время в пути при отсутствии пробок обычно занимает около 30–40 минут.
  5. Такси и каршеринг — стоимость поездки на такси составляет от 2000 рублей, а каршеринг предоставляет удобные тарифы, которые могут быть выгодны для поездок за город.

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#поездки
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«Большой риск»: Врач объяснил, чем опасно купание в Крещение Господне
Врач Лапа: купание в Крещение Господне может вызвать спазм сосудов
17 января 2025, 10:51

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

19 января в России отмечается Крещение Господне или Богоявление. Традиционно православные верующие окунаются в прорубь с освященной водой. Однако многие врачи против таких действий, утверждая, что это большой риск для здоровья.
Аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что не стоит нырять в воду в Крещение, если есть хронические заболевания, сосудистые проблемы, онкология или перенесенные инфаркты и инсульты.
«У людей с такими диагнозами усиленный риск тромбообразования, и поэтому купания могут вызвать ухудшения», — сказал она.

По ее словам, людям без патологий окунаться в воде не запрещено, однако нужно обязательно тщательно подойти к этому делу.

«Необходимо подготовиться: взять с собой халат, полотенце, шапку, термос с чаем. Это все должно быть прямо в моменте. Как только мы выходим из воды, нужно сразу растереться, надеть халат, шапку и сухую обувь (лучше валенки или резиновые теплые сапоги), налить чай из термоса — тогда мы не почувствуем больших перепадов температуры и давления, и спазма сосудов не случится», — объяснила эксперт.

Она добавила, что пробой перед купанием может послужить контрастный душ, который поможет понять, насколько организм сможет перенести перепады температуры.

«Я считаю, что это большой риск, на самом деле. У нас сейчас большие нагрузки у всего населения. Давление у многих повышено, а это означает, что ныряние в воду будет насилием для организма», — заключила врач.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 января составила три балла
17 января 2025, 09:44

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 17 января, оценивается на три балла по десятибалльной шкале, при этом на тринадцати шоссе отмечаются заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве зафиксированы на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более 993 тысяч машин, что на 1,25% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#трафик движения
#пробки
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Мытищи Парк» построят отделение полиции
17 января 2025, 09:29

Фото: пресс-служба Минилполитики МО

Двухэтажное отделение полиции появится на территории жилого комплекса «Мытищи Парк», застройщик уже получил разрешение на возведение этого объекта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания составит свыше 500 квадратных метров. Там оборудуют кабинеты, предусмотрены также различные административно-хозяйственные помещения: лаборатория, серверная, архив, а также отдельные комнаты для отдыха и приёма пищи. В отделении смогут работать более 30 полицейских», — говорится в сообщении.
Отмечается, что территорию, прилегающую к отделению полиции, благоустроят: там проведут уличное освещение, установят лавочки и посадят деревья и кустарники. Кроме того, будут оборудованы парковочные места для сотрудников.

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#минжилполитики мо
#мытищи
#строительство
#полиция
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