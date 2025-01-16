В Госдуме раскрыли планы по новой волне мобилизации

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На сегодняшний день необходимости в новой мобилизации нет. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит ТАСС.
«Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений», — пояснил Картаполов.
Он подчеркнул, что ВС РФ полностью обеспечены личным составом.
При этом Картаполов отметил, что ежедневно порядка тысячи добровольцев заключают контракт с Минобороны.
15 января 2025 года депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в своем заявлении подчеркнул необходимость подготовки мужского населения России к возможной новой мобилизации.
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