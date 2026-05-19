В Москве 19 мая обновился температурный рекорд

19 мая 2026, 15:38

Температура воздуха в Москве днем 19 мая поднялась до 30,5 градуса. Такой показатель зафиксировала в 15:10 мск метеостанция на крыше здания Гидрометцентра России в районе станции метро «Краснопресненская». Об этом пишет РИА Новости.