В Москве 19 мая обновился температурный рекорд
Температура воздуха в Москве днем 19 мая поднялась до 30,5 градуса. Такой показатель зафиксировала в 15:10 мск метеостанция на крыше здания Гидрометцентра России в районе станции метро «Краснопресненская». Об этом пишет РИА Новости.
Новый максимум превысил прежний рекорд для этой даты. В 1979 году воздух прогрелся до 30,2 градуса. Для сравнения, самый холодный показатель для 19 мая отмечали в 1893 году. Тогда температура опустилась до минус 2,2 градуса.
Температурные рекорды фиксируются на основе многолетних метеорологических наблюдений и позволяют оценивать климатические изменения, а также особенности погодных условий в конкретном регионе. Специалисты отмечают, что аномально высокая температура в мае может повышать нагрузку на организм, поэтому в жаркую погоду рекомендуется соблюдать питьевой режим, по возможности избегать длительного пребывания на солнце и внимательнее относиться к самочувствию.
