Всероссийский молодежный фестиваль «ТопФест» состоится 12 июня в «Лужниках»

В День России, 12 июня 2026 года, на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве состоится Всероссийский молодежный фестиваль «ТопФест».



Мероприятие объединит около 80 тысяч человек и станет одним из центральных событий праздника. Ожидаемый охват зрителей превысит 200 миллионов человек.

К фестивалю присоединятся блогеры и артисты, хорошо известные молодежи. Миссия и цель мероприятия заключается в создании площадки для общения молодых людей, в знакомстве подрастающего поколения с жизненными ценностями на основе российского культурного кода и их продвижении через современные форматы.

Организаторами и партнерами являются «Фонд Иннопрактика», АНО «Институт поддержки детского блогинга» и проект «Разгон». Более подробная информация доступна на сайте topfest.ru.

Лидия Пономарева

