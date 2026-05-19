Всероссийский молодежный фестиваль «ТопФест» состоится 12 июня в «Лужниках»
В День России, 12 июня 2026 года, на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве состоится Всероссийский молодежный фестиваль «ТопФест».
Мероприятие объединит около 80 тысяч человек и станет одним из центральных событий праздника. Ожидаемый охват зрителей превысит 200 миллионов человек.
К фестивалю присоединятся блогеры и артисты, хорошо известные молодежи. Миссия и цель мероприятия заключается в создании площадки для общения молодых людей, в знакомстве подрастающего поколения с жизненными ценностями на основе российского культурного кода и их продвижении через современные форматы.
Организаторами и партнерами являются «Фонд Иннопрактика», АНО «Институт поддержки детского блогинга» и проект «Разгон». Более подробная информация доступна на сайте topfest.ru.
Читайте также: