В Москве 22 апреля пройдёт XVIII Международный навигационный форум

Фото: glonass-forum.ru
22 апреля 2025 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Российской недели высоких технологий будет проводиться XVIII Международный навигационный Форум, а также международная специализированная выставка навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2025»
Этот форум — крупнейшее и наиболее представительное международное мероприятие в сфере спутниковой навигации в России. Его организаторами выступают Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», ЦВК «Экспоцентр» и ООО «Бизнес академия Альфа-промоушн».
В работе форума каждый год принимают участие сотрудники Аппарата президента РФ, члены российского правительства, руководители федеральных органов исполнительной власти, а также международные делегации ведущих провайдеров навигационных систем, представители крупнейших компаний, производящих навигационное оборудование.
Форум входит в число мероприятий, которые пользуются поддержкой Международного Комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при Организации Объединенных Наций.
Своё приветствие участникам форума направил со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет», председателя Совета НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. Он назвал XVIII Международный Навигационный форум ключевым событием года в Российской Федерации и странах ЕАЭС в сфере использования навигационных и космических информационных технологий.
Зарегистрироваться для участия в работе форума можно по ссылке. Для подтверждения участия в мероприятии или уточнения каких-либо вопросов следует связаться с контактным лицом в Корпорации Альфа. Это Лёвушкин Иван Александрович, info@alfacorporation.ru, +7 (495) 108-12-04.
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В работе форума каждый год принимают участие сотрудники Аппарата президента РФ, члены российского правительства, руководители федеральных органов исполнительной власти, а также международные делегации ведущих провайдеров навигационных систем, представители крупнейших компаний, производящих навигационное оборудование.
Форум входит в число мероприятий, которые пользуются поддержкой Международного Комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при Организации Объединенных Наций.
Своё приветствие участникам форума направил со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет», председателя Совета НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. Он назвал XVIII Международный Навигационный форум ключевым событием года в Российской Федерации и странах ЕАЭС в сфере использования навигационных и космических информационных технологий.
Зарегистрироваться для участия в работе форума можно по ссылке. Для подтверждения участия в мероприятии или уточнения каких-либо вопросов следует связаться с контактным лицом в Корпорации Альфа. Это Лёвушкин Иван Александрович, info@alfacorporation.ru, +7 (495) 108-12-04.
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Александр Бойцов