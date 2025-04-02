Трансформацию отрасли обсудили на форуме управления городским хозяйством Подмосковья

В Доме правительства Московской области обсудили комплексное развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства. На первом форуме управления городским хозяйством Подмосковья «Область компетенций» собрались руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители регоператоров, подмосковных колледжей, эксперты ЖКХ и профильные заместители глав городских округов.
Главными темами стали комплексное развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства, повышение ее эффективности, цифровизация городской среды, роботизации ЖКХ и работа по привлечению кадров.
В Московской области реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжения. Сейчас идут строительство и ремонт более 200 котельных и свыше 450 км теплосетей. Всё должно быть готово к новому отопительному сезону.
Отслеживать работу системы теплоснабжения помогают цифровые технологии. В регионе – 2 тыс. 760 котельных, большую часть из которых оснастили датчиками. В онлайн-режиме они подают информацию об изменении параметров, авариях и позволяют рационально распределять бригады.
В регионе ежегодно пополняется парк коммунальной техники. Только в прошлом году поставили более 1,8 тыс. единиц. Эффективность работы по уборке планируют контролировать системой «Яндекс-Go для бизнеса». Это должно увеличить производительность на 15-20%.
Вячеслав Мурашов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Такая система сейчас тестируется и для контроля работы дворников. Она поможет оценить занятость специалистов и при необходимости перераспределять их. Систему запустят в мае.
В рамках проекта «Чистый двор» с помощью камер в области выявляют навалы крупногабаритных отходов, мусора, а также нарушителей, которые их оставляют. Это снижает нагрузку на управляющие организации и помогает штрафовать ответственных, добавляя эти расходы в платежки за ЖКХ.
Среди участников форума – представители восьми подмосковных колледжей, которые готовят кадры для отрасли – сварщиков, электриков, техников и других специалистов. В этом году планируется привлечь ещё около 6 тыс. человек. Сейчас уже 26 учреждений среднего профессионального образования заключили договоры о сотрудничестве с 92 работодателями в сфере ЖКХ. Студенты будут проходить у них практику с возможностью трудоустройства.
Губернатор познакомился с выставкой, работающей на форуме. На ней представлены средства малой механизации, лифтовое оборудование, малые архитектурные формы. Воробьёву показали датчики контроля воды, которые устанавливают на трубы в «концевых домах».
Губернатор пообщался с ребятами, которые приехали на форум представлять свои образовательные учреждения. Студенты рассказали о проектах, над которыми работают в процессе обучения.
Так, Кирилл Коваль из Физтех-колледжа показал датчик измерения температуры, созданный самими ребятами. Система климатического контроля в реальном времени отображает климатические показатели. Помимо этого, она может информировать о нарушениях Санпина. Всё это сделано студентами колледжа. Губернатор поблагодарил ребят за работу.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В рамках форума перед Домом правительства представили 17 единиц коммунальной техники отечественного производства – насосные, аварийные и подметальные машины, мини-погрузчики, мусоровозы, и телескопические станции.
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«В нашем Подмосковье всё, что связано с жизнью человека, с самым необходимым, должно быть на уровне. Речь идёт о воде, тепле, чистоте и электроснабжении. Наш президент при формировании национальных проектов уделил особое внимание модернизации системы ЖКХ», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приветствуя участников форума.Он добавил, что в зале собрались настоящие профессионалы, которые внедряют лучшие практики. Воробьёв рассчитывает, что подобные мероприятия обеспечат заметные перемены в каждом городе Подмосковья.
В Московской области реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжения. Сейчас идут строительство и ремонт более 200 котельных и свыше 450 км теплосетей. Всё должно быть готово к новому отопительному сезону.
Отслеживать работу системы теплоснабжения помогают цифровые технологии. В регионе – 2 тыс. 760 котельных, большую часть из которых оснастили датчиками. В онлайн-режиме они подают информацию об изменении параметров, авариях и позволяют рационально распределять бригады.
В регионе ежегодно пополняется парк коммунальной техники. Только в прошлом году поставили более 1,8 тыс. единиц. Эффективность работы по уборке планируют контролировать системой «Яндекс-Go для бизнеса». Это должно увеличить производительность на 15-20%.
Вячеслав Мурашов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Такая система сейчас тестируется и для контроля работы дворников. Она поможет оценить занятость специалистов и при необходимости перераспределять их. Систему запустят в мае.
«Мы хотим видеть, где находятся наши дворники и иметь возможность через мобильное приложение ставить задачи, контролировать работу. В других странах внедряются такие системы, и мы хотим тоже их использовать. Что касается водителей коммунальной техники, будем закладывать в навигатор маршруты во дворах, чтобы тот, кто ею управляет, заезжал во все из них, и жители не испытывали проблем с уборкой территорий», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Вячеслав Мурашов.Сейчас совместный с «Яндекс Go для бизнеса» проект в пилотном режиме реализуют в нескольких муниципалитетах, в том числе в Ленинском городском округе.
«Мы участвуем в пилотном проекте по внедрению системы «Яндекс Go для бизнеса». Это очень интересно. С нашей стороны участвуют три единицы спецтехники – тракторы МТЗ. Система позволяет новым сотрудникам не отвлекаться на изучение маршрутов для уборки. Они могут отслеживать их прямо в ней», – рассказал директор МБУ «Благоустройство» – Видное Дмитрий Черкасов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В рамках проекта «Чистый двор» с помощью камер в области выявляют навалы крупногабаритных отходов, мусора, а также нарушителей, которые их оставляют. Это снижает нагрузку на управляющие организации и помогает штрафовать ответственных, добавляя эти расходы в платежки за ЖКХ.
«Сегодня на форуме затронули важную тему использования искусственного интеллекта при формировании программ модернизации и инвестпрограмм в ЖКХ. Видим точку роста в привлечении цифровых технологий для этого процесса. Также начинаем большую работу по построению Единого диспетчерского центра региона. В него будут интегрированы муниципальные диспетчерские службы, объекты ЖКХ и система передачи данных», – сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.Особое внимание уделили и работе управляющих компаний. В этом году в половине жилого фонда Подмосковья собрания собственников планируют перевести в электронный формат, а в 2026-м – все 100%. Это позволит сделать голосования с использованием ГИС ЖКХ и с привязкой к «Госуслугам» прозрачными, исключит фальсификацию.
«Мы выступили инициаторами ряда поправок, касающихся работы управляющих компаний. Спасибо федеральным коллегам за то, что те их поддержали. Это и электронные платежки, и электронное голосование собственников многоквартирных домов. Надеемся, что диалог позволит менять систему, и удовлетворённость людей работой УК будет расти», – сказал Воробьёв.Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Среди участников форума – представители восьми подмосковных колледжей, которые готовят кадры для отрасли – сварщиков, электриков, техников и других специалистов. В этом году планируется привлечь ещё около 6 тыс. человек. Сейчас уже 26 учреждений среднего профессионального образования заключили договоры о сотрудничестве с 92 работодателями в сфере ЖКХ. Студенты будут проходить у них практику с возможностью трудоустройства.
Губернатор познакомился с выставкой, работающей на форуме. На ней представлены средства малой механизации, лифтовое оборудование, малые архитектурные формы. Воробьёву показали датчики контроля воды, которые устанавливают на трубы в «концевых домах».
Губернатор пообщался с ребятами, которые приехали на форум представлять свои образовательные учреждения. Студенты рассказали о проектах, над которыми работают в процессе обучения.
Так, Кирилл Коваль из Физтех-колледжа показал датчик измерения температуры, созданный самими ребятами. Система климатического контроля в реальном времени отображает климатические показатели. Помимо этого, она может информировать о нарушениях Санпина. Всё это сделано студентами колледжа. Губернатор поблагодарил ребят за работу.
«Необходимо масштабировать разработки, чтобы можно было производить их на коммерческом потоке, чтобы те новации, которые вы придумали, имели ещё и экономический эффект.Когда системы оборудованы датчиками, мы контролируем ситуацию. Например, на каждой котельной у нас по 3 датчика – температура выхода, входа и давление», – отметил Воробьёв.Иван, который учится по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования системы газоснабжения» в Щелковском колледже, рассказал Андрею Воробьеву, что уже с 3 курса студенты заключают целевые договоры и могут совмещать работу с учёбой.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В рамках форума перед Домом правительства представили 17 единиц коммунальной техники отечественного производства – насосные, аварийные и подметальные машины, мини-погрузчики, мусоровозы, и телескопические станции.
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Лора Луганская