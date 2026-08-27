В Москве 22 сентября состоится форум «Диалог о фейках 4.0»

27 августа 2026, 18:16

В Национальном центре «Россия» пройдет IV Международный форум «Диалог о фейках»

Фото сгенерировано Kling ai/ «Радио 1»

В Национальном центре «Россия» пройдет IV Международный форум «Диалог о фейках». Мероприятие соберет более 2 000 участников из 80 стран, включая представителей органов власти, журналистов, экспертов в области медиа и топ-менеджеров крупных компаний.