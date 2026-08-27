В Москве 22 сентября состоится форум «Диалог о фейках 4.0»
В Национальном центре «Россия» пройдет IV Международный форум «Диалог о фейках». Мероприятие соберет более 2 000 участников из 80 стран, включая представителей органов власти, журналистов, экспертов в области медиа и топ-менеджеров крупных компаний.
Главная цель форума — выработка эффективных механизмов противодействия дезинформации, обмен международным опытом и презентация новых подходов к верификации данных. В числе заявленных стран-участниц — США, Китай, Индия, Бразилия, Франция, Германия, ЮАР, Иран, Казахстан и многие другие.
Ключевые темы дискуссий в этом году: информационные риски в период выборов в Государственную Думу РФ, влияние фейков на политику, экономику и бизнес, развитие искусственного интеллекта и его использование в творческих индустриях. Отдельная сессию посвятят защите детей от кибермошенничества и предотвращению вовлечения подростков в противоправную деятельность через интернет.
Организаторы представят свежие исследования АНО «Диалог Регионы» о масштабах мошенничества в отношении несовершеннолетних и о том, как современные дети взаимодействуют с ИИ-инструментами. Среди спикеров — официальные представители МИД России, Управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ, Центробанка, а также зарубежные специалисты в области фактчекинга и представители ведущих технологических корпораций.
Регистрация для участников открыта до 17 сентября включительно. Заявки принимаются по ссылке. Форум организован АНО «Диалог Регионы» при поддержке Международной ассоциации по противодействию недостоверной информации GFCN, объединяющей 126 экспертов из 54 стран.
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