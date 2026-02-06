Доктор Мясников может начаться судиться со СМИ, которые публикуют о нем фейки
Телевизионный врач Александр Мясников заявил, что может начать судиться с журналистами и изданиями, которые публикуют о нём ложную информацию.
В разговоре с Общественной службой новостей он отметил, что обычно не следит за тем, что пишут СМИ, но крайне негативно относится к «обману и поклёпу». По словам Мясникова, он не привык сразу обращаться в суд, однако иногда сталкивается с настолько «вопиющей ложью», что появляется желание подать иск.
Он также резко высказался о недобросовестных изданиях. Работающих в них людей он назвал жалкими созданиями, которые пишут ложную информацию ради рейтингов.
