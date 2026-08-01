Эстер Экспосито заявила, что ложные публикации и ИИ-фейки порочат её репутацию
Эстер Экспосито пригрозила СМИ судом из-за слухов об изменах Килиана Мбаппе
Испанская актриса Эстер Экспосито, известная по сериалу «Элита», резко отреагировала на распространяющиеся в интернете слухи о её отношениях с футболистом Килианом Мбаппе. Звезда опубликовала заявление в соцсетях, в котором предупредила, что готова обратиться в суд против авторов клеветнических материалов.
По словам Экспосито, в последние месяцы в интернете регулярно появляются ложные публикации, посвящённые её личной жизни. Особенно ситуация обострилась в последние дни, когда в соцсетях начали активно распространяться слухи о якобы изменах Мбаппе.
«В последние месяцы, и особенно в последние дни, в соцсетях распространялись ложные и клеветнические заголовки обо мне и моей личной жизни. Это абсурдные выдумки, созданные для того, чтобы очернить историю отношений между двумя людьми и ранить моё достоинство», — написала актриса.По данным европейских СМИ, поводом для появления слухов стал пост пародийного аккаунта, опубликованный во время чемпионата мира. В нём утверждалось, что Килиан Мбаппе изменил своей возлюбленной. Несмотря на то что информация не соответствовала действительности, она быстро разошлась по соцсетям и таблоидам.
Ситуацию усугубили изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. В интернете начали распространяться фотографии, на которых футболист якобы отдыхает на яхте в компании неизвестной женщины. Позже специалисты по фактчекингу установили, что снимки являются подделкой. На одном из изображений был обнаружен водяной знак SynthID, который используют инструменты Google для маркировки контента, созданного с помощью ИИ.
По словам Экспосито, на самом деле в этот период она и Мбаппе вместе отдыхали на Ибице. Актриса дала понять, что намерена добиваться ответственности для тех, кто распространяет ложную информацию, и больше не собирается оставлять подобные публикации без реакции.