Эстер Экспосито заявила, что ложные публикации и ИИ-фейки порочат её репутацию

01 августа 2026, 22:43

Эстер Экспосито пригрозила СМИ судом из-за слухов об изменах Килиана Мбаппе

Эстер Экспосито (Фото: Instagram* / @ester_exposito)

Испанская актриса Эстер Экспосито, известная по сериалу «Элита», резко отреагировала на распространяющиеся в интернете слухи о её отношениях с футболистом Килианом Мбаппе. Звезда опубликовала заявление в соцсетях, в котором предупредила, что готова обратиться в суд против авторов клеветнических материалов.





По словам Экспосито, в последние месяцы в интернете регулярно появляются ложные публикации, посвящённые её личной жизни. Особенно ситуация обострилась в последние дни, когда в соцсетях начали активно распространяться слухи о якобы изменах Мбаппе.





«В последние месяцы, и особенно в последние дни, в соцсетях распространялись ложные и клеветнические заголовки обо мне и моей личной жизни. Это абсурдные выдумки, созданные для того, чтобы очернить историю отношений между двумя людьми и ранить моё достоинство», — написала актриса.