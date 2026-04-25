На Урале пытались распространить фейки после атаки БПЛА
Власти Свердловской области сообщили о попытках противника внедрить в информационное пространство региона дипфейк с участием губернатора Дениса Паслера.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с помощью поддельного видео злоумышленники пытаются похитить личные данные граждан. По данным оперативного штаба «Антитеррор Урал», фейк создали на основе ранее снятого видеоматериала с губернатором. В нём распространяется недостоверная информация о выплате компенсаций пострадавшим от сегодняшней атаки БПЛА на мирных жителей.
Подчёркивается, что дезинформацию направили на хищение персональных данных пользователей, которые пострадали от действий киевского режима. Другой информации нет.
Ранее жители Екатеринбурга босиком спасали детей от БПЛА ВСУ.
