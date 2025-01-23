В Москве 27 января состоится пресс-конференция по блокаде Ленинграда

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Пресс-конференцию, посвящённую блокаде Ленинграда, проведет в ТАСС Национальный центр исторической памяти при президенте России, мероприятие состоится в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба организатора.
«В ходе пресс-конференции планируется обсудить вопросы сохранения культурных ценностей и научных учреждений Ленинграда, эвакуации мирных жителей, передислокации промышленных предприятий, а также поднять ряд других важных тем, касающихся спасения города», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках пресс-конференции будет представлена выставка «Блокада Ленинграда — нацистский геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны», основанная на архивных документах и фотографиях.
Пресс-конференция начнётся в 12:00.
Отмечается, что мероприятие станет частью Всероссийского марафона памяти «Блокада Ленинграда — история всей страны».
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