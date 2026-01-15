В Москве 28–29 мая пройдет Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»

15 января 2026, 14:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Москве 28–29 мая 2026 года пройдет юбилейный десятый Московский Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества». Мероприятие посвящено 805‑летию со дня рождения князя Александра Невского и 305‑летию основания Российской империи.