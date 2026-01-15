В Москве 28–29 мая пройдет Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»
В Москве 28–29 мая 2026 года пройдет юбилейный десятый Московский Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества». Мероприятие посвящено 805‑летию со дня рождения князя Александра Невского и 305‑летию основания Российской империи.
За годы проведения фестиваля с 2017 года участие приняли более 12 000 человек из 52 регионов России и 12 стран. Мероприятие проводится бесплатно для участников и зрителей, с возможностью онлайн‑участия и трансляции в соцсетях. Конкурсные выступления оценит профессиональное жюри из преподавателей МГК им. П.И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных. В рамках программы запланированы гала-концерт, награждение лауреатов и участие VIP‑гостей, включая депутатов и государственных деятелей.
Организаторы — благотворительный фонд «За труды и Отечество», Российский союз НКО «Отечество», Императорское Православное Палестинское общество, РАЕН и Союз ветеранов. Фестиваль проводится при поддержке федеральных органов власти, Минобразования, Минкультуры, Мосгордумы, РПЦ и Россотрудничества. Гала-концерт будет освещен федеральными и региональными телеканалами, включая ВГТРК, «Россия», ТВ Центр и «Звезда». Вся информация доступна на сайте www.rusol.ru в разделе «Молодые таланты Отечества».
Читайте также: