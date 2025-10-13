В Москве арестовали старшего оперуполномоченного уголовного розыска по делу о вымогательстве
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД по столице Даниила Белоусова.
Как сообщает РИА Новости, офицера обвиняют в вымогательстве и превышении должностных полномочий.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Даниила Сергеевича», — уточнили в инстанции.Следствие предъявило обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и подпунктам «д» и «е» части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Белоусов арестован сроком на один месяц и 27 суток. Подробности уголовного дела не разглашаются.